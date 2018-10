Dulce niega su distanciamiento de Chabelita

Dulce llevaba callada desde su última aparición en 'Sábado Deluxe' en la que acabó llorando y suplicando a Isabel Pantoja que no la demandase. Tras varias semanas en silencio, la niñera más famosa de España ha decidido romper su silencio y lo ha hecho en el programa de María Patiño. Dulce ha desmentido el distanciamiento con Chabelita. A pesar de que cada vez son más fuertes los rumores que apuntan que Isa Pantoja y Dulce ya no mantienen ningún tipo de relación, ella se ha esforzado en no darle importancia y decir que su relación tan estrecha sigue intacta. Según la niñera ella se ha querido distanciar de Isa aprovechando que se pasa toda la semana en Madrid debido a su trabajo en 'Gran Hermano VIP'.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"Ay, por favor, qué manía. Voy a estar toda la semana yendo a Madrid. Como ella tiene que estar toda la semana en Madrid por el programa...", ha dicho Dulce. Y qué tiene que decir la niñera sobre que Chabelita prefiera ir a Cantora antes que visitarla a ella.

"Es normal. Se escapa a Cantora para ver a su hijo. Pero es debido a eso, ¿por qué no voy a tener relación con mi niña?", se justifica Dulce.

Telecinco

Chabelita tiene una versión diferente: "Tengo una relación cordial pero hablo muy poco con Dulce, yo ahora viajo a Sevilla y veo a mi madre pero no a Dulce". Algo con lo que Dulce está de acuerdo, pues le parece muy bien el acercamiento que ha habido entre madre e hija.



Pero Dulce no sólo ha hablado de Chabelita e Isabel Pantoja, también ha tenido algunas palabras para Omar Montes. "No lo conozco ni tengo interés en conocerle. Me parece vergonzoso lo que ha hecho y a las pruebas me remito". Pues parece que si mantiene relación con su "niña" va a tener que aceptar al cantante, pues está camelando otra vez a Chabelita.