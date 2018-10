En la última gala de 'GH VIP' nos enterábamos de que Isa Pantoja había vuelto a encontrarse con Omar Montes, incluso podrían haber retomado su relación... Justo días después de que saltaran los rumores de que tiene un nuevo amor, así que, inevitablemente, todas las miradas están puestas en la hija de la tonadillera. Pero ella no está dispuesta a que mal interpreten ciertas cosas, así que se ha sentado en 'Sábado Deluxe' para contar toda la verdad. Era el mismísimo Rafa Mora quien, hace unos días, soltaba la bomba en 'Sálvame diario', asegurando que la ex concursante de GH VIP y el cantante estarían retomando su relación, sin embargo Chabelita ha asegurado que no ha vuelto con Omar Montes, aunque le gustaría pero cree que le va a ser infiel. "Tengo miedo a que me sea desleal, siempre he sido yo la que lo ha hecho y ahora creo que podría serlo él", asegura la hija de la tonadillera. "Rompí con él antes de GH", cuenta.

Omar, por su parte, ha asegurado que "están bien", que han retomado su buena relación pero solo como amigos (de momento); "Ya veremos por dónde sale el sol", añade. Es más, cree que si se han reconciliado ha sido gracias a Kiko Rivera, con quien mantiene muy buena relación. ¡No hay fotografía que no se comenten mutuamente! ¿Será cierto que Kiko está deseando que Omar vuelva a ser su cuñado?

"Me llevo bien con él, pero no se qué pasará", ha aclarado Isa, "mi hermano ha intentado un acercamiento porque están pensando en proyectos juntos", cuenta. Lo que está claro es que su relación, actualmente, está de maravilla, así lo demuestran, al menos, en redes sociales. La última toma de contacto de la que hemos sido testigo ha sido gracias al pequeño Albertito. Chabelita ha compartido unas tiernas imágenes del pequeño y Omar no ha dudado en comentar; "Mi bb precioso". Pero, ¡qué bonito!

Lo que sí ha querido dejar claro es que no está saliendo con el torero con quien se le ha relacionado, ¿estará esperando a Asraf? Lo cierto es que estamos deseando ver el desenlace de esta historia... ¡Esta Chabelita no se aclara!