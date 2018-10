La última entrevista de Dulce en 'Sábado Deluxe' suscitó numerosas críticas, incluso entre el clan Pantoja... La niñera parecía temer hablar de Isabel Pantoja, sin embargo, no tuvo tapujos ni pelos en la lengua y podría haberse pasado de la raya, algo que ha distanciado, y mucho, a Dulce de Chabelita. "Se ve que lo pasó mal en la entrevista, y me duele porque es alguien importante para mí, pero eso no quita que no haya sido acertado su comportamiento", confiesa, "no digo que no tenga razón, pero no era el momento". Visiblemente emocionada y sin poder contener las lágrimas, la hija de la tonadillera asegura que es inevitable que tenga que decantarse "por un bando", aunque le da muchísima pena. "Si tuviera que elegir, ahora mismo estoy al lado de mi madre. No puedo apoyar a alguien que hace daño a mi madre", asegura muy tajante.

"A Dulce la he perdonado, pero la relación no es la misma. La respeto mientras no ponga a parir a mi madre", cuenta, "y la última vez que vino a Sálvame vino a por mi madre, así que les he dicho que tienen que parar, si no, tendré que cortar de raíz".

Ahora que su relación con su madre parece haber mejorado, la 'niña' tiene claro que Dulce tiene que dejar de atacar a su madre, aunque ha confesado que le da pena haber llegado a esta situación, sobre todo por lo bien que se ha portado siempre con ella y con el pequeño Albertito.

Chabelita ha confesado que ahora tiene más relación con su madre, Isabel Pantoja; "Me gusta contarle cosas, estar con ella". "Entendí que había hecho mal en irme a GH VIP sin despedirme de ella, pero cuando volví necesitaba explicaciones de la llamada a 'Sálvame' y me pidió perdón", asegura Chabelita. Además, confiesa que Isabel Pantoja lloró cuando hablaron por teléfono, "le dolió la situación y no quería que saliera tan pronto". ¿Eran, las lágrimas de Isabel Pantoja, de culpabilidad por la salida de su hija? La propia Chabelita confesó en el plató de GH que sentía que había sido expulsada por la llamada de su madre.

El problema de que su madre y ella no se digan que se quieren, asegura, es que "a mi alrededor he visto cosas muy fuertes", algo que podría haberle creado un carácter distante, "son carencias que tengo".

"Mi madre se merece ser feliz, pero tiene una carga muy importante... Ha tenido que llevar a todos y le han hecho creer que se tiene que sentir agradecida y eso le afecta en su vida, en sus relaciones, en todo", confiesa. "El mayor error de mi madre fue enamorarse de Julián Muñoz", asegura Chabelita.