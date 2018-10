Hace unas semanas veíamos como Sofía Suescun nos sorprendía vestida de novia. La pamplonesa era fichada por la firma 'Luna Novias' para lucir sus modelitos, algo que parece que despertó la curiosidad de la ex gran hermana y se atrevió a lanzar una indirecta a su chico, Alejandro Albalá; "Y el anillo pa cuando? Ya estoy lista @alejandroalbala a que esperas?". Una indirecta muy directa que su novio pilló a la perfección, y no tardó en confesar sus deseos; "Yo creo que todavía no, pero en un futuro, antes o después, yo creo que sí", señalaba Alejandro. Y, atentos, que ese futuro podría haber llegado... Sí, como lo leéis. Ayer mismo Sofía nos dejaba completamente boquiabiertos con una fotografía que compartía en sus 'stories' de Instagram de un precioso anillo que le había regalado Alejandro durante una romántica cena de celebración de cumpleaños (de él). Cumple de él, pero sorpresa para ella, y ¡menuda sorpresa!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

¿Suenan campanas de boda? Pues "supongo que sí", dijo Sofía a los colaboradores de 'Sábado Deluxe' cuando le preguntaron por el anillo. Pero, esperad... No corráis a comprar un vestido para la ocasión. ¡Alejandro no le hizo la famosa pregunta de si se quería casar con él! ¿Por qué ha interpretado, entonces, que se trataba de una pedida de mano?

Además, confesó que se puso el anillo, pero ¡le va pequeño! por lo que ahora no se lo puede quitar, algo que provocó que algunos colaboradores desataran risas y aconsejaran a la joven no casarse; "Qué poco te conoce si no sabe qué talla de anillo usas", insinuaba Belén Ro.

Nosotros, desde aquí, vamos sacando el champán por si nos vamos de boda. O mejor no... Que con Sofía Suescun y Alejandro Albalá nunca se sabe. Hoy se quieren casar, mañana, quizá, protagonicen una nueva ruptura...