Omar Montes y Sofía Suescun se enzarzan en 'Viva la vida'

Omar Montes ha acudido a ‘Viva la vida’ junto a sus inseparables amigos y artistas Moncho Chavea y Oriniginal Elías. En un principio el joven acudía a presentar uno de sus nuevos temas. Sin embargo, nada más sentarse en el sofá ha saltado la chispa, pero no de la pasión sino que del enfrentamiento. Sofía Suescun ha comenzado con sus "hirientes preguntas" al que fuera novio de su archienemiga. Y es que, la teoría de la ganadora de 'Gran Hermano 16' y 'Supervientes 2018' es que Omar Montes y Chabelita vuelven a estar juntos, pero que como Omar le puso los cuernos a la hija de Isabel Pantoja, a ella le da vergüenza admitir que ha vuelto con el cantante. Algo con lo que no está de acuerdo Omar

que ha contestado con zascas y pullitas: "Que yo sepa tú has estado con amigos mientras estaba con Alejandro", ¡toma ya, menudo zasca!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Toñi no quería ese ambiente para su entrevista y ha intervenido para calmar las aguas. Al igual que su compañera, Rosa Benito, que le comentó a Sofía que no fuese por ahí. Lo cierto es que siempre que se ven acaban discutiendo... y ya se sabe "los que se pelean se desean". Y no nos extrañaría que Sofía pudiese poner los ojos en Omar, pues ya sabemos que además del arte que tiene para camelar el joven, a la reina de los realities le encantan las parejas de Isabel Pantoja.