La relación entre Rosa Benito y María Patiño no atraviesa su mejor momento... Desde que la semana pasada Rosa se convirtiera en el punto de mira por su actual relación con su ex marido, Amador Mohedano, no hay quien no quiera saber qué está pasando, y mucho más programas del corazón como 'Socialité', así que el programa de Telecinco se puso en contacto con la colaboradora para preguntarle por la situación. Sin embargo, lejos de ser amable o responder a las preguntas del redactor, Rosa... ¡Colgó el teléfono! Un gesto que no sentó nada bien a la presentadora, María Patiño, que hizo estallar la guerra; "Rosa, no cuelgues el teléfono cuando te has dedicado tantos años, y te dedicas, a este negocio que también es el mío, contesta o no pero al menos di 'muchísimas gracias' y no cuelgues el teléfono sin decir absolutamente nada". Rosa no tardaba en responder con un mensaje muy claro: "Con lo bonita que es la vida y por lo poco que se enfada la gente". Una indirecta muy directa que María Patiño ha captado a la perfección.

Así que hoy, en el programa de Patiño, ha querido hablar del tema; "Me molestó la falta de educación de Rosa Benito cuando le colgó el teléfono a mi compañera". Pero tras ver unas imágenes en las que el comportamiento de Rosa ha cambiado y aparece diciendo a la prensa; "Yo os respeto y entiendo lo duro que es vuestro trabajo, pero también quiero que me respetéis a mí" la presentadora ha reculado; "Sé que a veces me excedo en mis comentarios. Rosa Benito está en su derecho de no contestar, pero sí creo que debe respetar. Y ahora lo ha hecho. Gracias Rosa", dijo María Patiño, que añadió: "Quiero repetir que a nivel personal no tengo ningún reproche hacia ella".

En los últimos días, Rosa no ha querido hablar con ningún periodista sobre el tema. Aunque sí ha añadido algunos mensajes en su cuenta de Instagram con el que ha dejado abierto el encuentro; "Me gusta ser como soy, no confundas mi personalidad con mi actitud . Mi personalidad es quién soy, mi actitud depende de quién seas tu....", explicaba la cantante y colaboradora en el programa ‘Viva la vida’.

¿Le sentará mal, a Rosa, el comentario de su compañera a cerca del respeto? ¿Contestará a este dardo de María patiño o se quedará con lo 'bueno' y preferirá hacer oídos sordos? Estaremos atentos a esta guerra que parece librarse en pequeñas batallas.