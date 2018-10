Chabelita pasó por 'Sálvame Deluxe' para conceder su entrevista más íntima. Además de posicionarse a favor de su madre, Isabel Pantoja, en su enfrentamiento con Dulce también aclaró cómo está su relación con Omar Montes. Isa también quiso aclarar cómo es su relación con María del Monte, su madrina, y qué relación mantiene a día de hoy con la cantante. "Es una persona a la que he querido un montón. Yo tenía 5 años y vivía en La Moraleja conmigo y con mi madre y también estaba Dulce. Con ella, todo muy bien. Y, de repente un día, estaba en una estación de tren y mi madre, me dice no te preocupes que ahora viene la Nana, porque yo a María la llamaba Nana. La única imagen que tengo es ya metida en el tren con mi madre y, por la ventana, se quedó María fuera y le decía adiós con la mano. Supongo que preguntaría pero no lo sé exactamente. Mal recuerdo no tengo pero tampoco tengo nada reciente porque perdí el contacto con ella hace muchos años" contó.

Jorge Javier 'regañó' a Isa cuando la joven recriminó a María que no la hubiera buscado."Eso es injusto porque no sabes lo que pudo pasar ahí" le recriminó pero Chabelita contó que, cuando tenía 12 años, María hizo un acercamiento. "Ella lo dio cuando yo tenía 12. Yo no sé si tenía móvil pero se lo dijo a mi madre. Me ha dicho la Nana que si quieres ir a Sevilla, que te llevan o te vienen a recoger. Y me llevó Dulce. La primera noche ella se quedó porque yo hacía mucho que no la veía y como que no tenía mucha confianza. El encuentro muy bien, muy contentas las dos. El primer día no pero ya el segundo yo quería dormir con ella. Estuve una semana creo. Mi madre me llamaba creo que al teléfono de ella y hablaba conmigo" explicó.

El presentador quiso saber qué ocurrió después para que la relación entre ambas se rompiera definitivamente. "Al cabo de unas semanas, ella hizo un comentario feo de mi hermano, creo, al menos eso fue lo que mi madre me contó. Le dije que quería volver a ir con mi madrina pero me dijo que no, y ya está yo era muy conformista en aquella época, era muy buena" explicó. "De hecho, años después, con 16 años cuando estoy con Alberto en la feria. Yo me escabullo estaba con mi prima, estaba con Jessica Bueno y yo le digo que a su sobrino que quiero ver a mi madrina porque sabía que estaban en la feria y yo le presento a Alberto. Yo fuí a verla" aclaró.

Durante la conversación sobre María del Monte, Jorge Javier quiso que Chabelita entendiera el sufrimiento que debió padecer la cantante. "Yo no puedo, me pongo en el lugar de mi madre" aunque contó que su madre le decía si María preguntaba por ella. "Mi madre me contaba que me felicitaba por los cumpleaños" añadió. Cuando el presentador le cuenta que su madre y María la adoptaron cuando eran amigas ella aseguró no saberlo, igual que otras muchas cosas. "Yo no lo sabía. La mayoría de las cosas yo no las sé. Yo no me acuerdo, me han pasado cosas fuertes, personas que están con mi madre y luego me las quitan de un día para otro. Por ejemplo, con María Navarro".

"A María Navarro la echo mucho de menos, siempre digo que voy a ir y luego nunca voy. Ella me entendía mucho en mis problemas familiares. Ella estaba trabajando con mi madre y desaparece. Yo no le pregunto eso a mi madre, lo que haya hecho en su derecho está, está perfecto. La buscaré yo y son dos personas con las que me gustaría hablar" dijo.

Jorge Javier quiso saber qué le preguntaría Isa a María del Monte si se reencontrara con ella. "Mi madre siempre ha hecho lo que ha querido con sus amistades y sus amores.. Con María del Monte, vivíamos en La Moraleja e íbamos allí en verano, a Cantora, fue una época perfecta. Yo encantada de que me llamara, yo no tengo rencor ni nada, tengo memoria. No me ha hecho nada a mí. A ella le haría preguntas que a mi madre no le haría aunque no soy nada curiosa ni cotilla. Le preguntaría, lo primero, por qué no me ha buscado antes. Yo he coincidido con gente de su familia y he preguntado por ella. No le guardo rencor" terminó.