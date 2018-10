La nueva temporada de 'Las Kardashian' ya está aquí, y será el próximo 5 de noviembre cuando llegue a nuestras pantallas a través del canal DKiss. Ya van 14 'seasons' en las que la familia más mediática de Estados Unidos (por no decir 'del mundo') no ha perdido fuelle, y tras más de 10 años en pantalla, el reality no tiene pinta de acabar pronto. Las Kardashian tienen algo que atrapa, y ellas lo han sabido rentabilizar: precisamente la renovación de estas últimas temporadas les ha salido a cobrar un pastizal: 100 millones de dólares por 4 temporadas. ¡Quién los pillara! Eso sí, para ellas eso es una limosna, porque ingresan mucho más por contratos publicitarios y sus propias marcas de ropa y belleza... ¡Son definitivamente máquinas de hacer dinero!

E! Entertainment

Precisamente por el estreno de la 14ª temporada de la serie, Kim quiso dar una entrevista, ¿y qué mejor momento para ofrecerla cuando, por fin, llega a España? "Cada temporada es diferente, y esta tiene un montón de sorpresas que no esperábamos. Creo que la temporada anterior fue bastante oscuras, pero esta está volviendo a ser divertida. Es súper excitante, y veréis nuevas relaciones. Creo que lo necesitábamos después de la última temporada. Es muy divertida, y pienso que a todo el mundo le va a gustar", explica Kim, que precisamente será la que acapare de nuevo gran parte del interés tras confirmar oficialmente ante las cámaras que será madre por tercera vez junto a Kanye West a través de una gestación subrogada. Sin embargo, este bebe no será el único que haga aumentar el número de miembros del 'klan': para sorpresa de todos, Khloé también anunciará su buena nueva junto al jugador de la NBA Tristan Thompson.

La noticia de estos embarazos revolucionará la ya alocada vida del clan Kardashian donde tampoco faltarán las apariciones estelares de Caitlyn Jenner que, a pesar de su separación de la matriarca -Kris- y de su posterior cambio de sexo, seguirá muy presente en la vida de la mediática familia. Por otro lado, las chicas viajarán en esta nueva temporada a México para celebrar el cumpleaños de Kourtney. Un viaje, que como es habitual, estará cargado por buenos momentos y muchos posados, pero también de discusiones y reproches.

"Siempre que pienso que ya no somos interesantes, o que lo hemos contado ya todo, algo pasa. Así que siempre estoy ansiosa por ver qué ocurre, porque nosotros dejamos la vida fluir, y siempre somos nosotros mismos, honestos con las situaciones que vivimos. Ya no sé qué esperar de nuestras vidas, pero estoy emocionada por poder compartirlo con la gente. Espero que eso dure al menos otros 10 años".

Pero el reality no es sólo un trabajo. Para las Kardashian es algo más. Es una lección de vida que les hace aprender cada día de sí mismas: "Yo he aprendido a vivir de una manera más simple después de lo que me pasó en París. Creo que ponía mucho énfasis en todo lo material, y aquello me hizo darme cuenta de lo poco importante que es. Claro que me gusta darme caprichos, pero le daba tanta importancia antes que me ha hecho cambiar mi perspectiva sobre la vida, mis relaciones con la gente, mis hijos y mi familia. Fue una llamada de atención. A pesar de todo, creo que la lección más importante es que somos más fuertes como familia, realmente valoramos nuestra relación. La familia primero", afirma Kim.

A pesar de que el reality ha sido la experiencia de sus vidas, de que éste les ha hecho propietarias de un imperio a nivel mundial y de se lo han pasado muy bien, también ha sido motivo de momentos muy duros: las polémicas, las peleas... y, sobre todo, para Kim, el incidente de París, en el que fue robada a punta de pistola en su hotel: "Lo más duro, probablemente, para mí, fue la situación que viví en París. Fue algo que me abrió mucho los ojos y me cambió la vida. Pero diría que, para toda la familia, la transición de Caitlyn fue lo más duro", afirma la mediana de las Kardashian.

Las peleas, los abrazos, las alegrías, los embarazos inesperados, las penas y, sobre todo, las risas, las podremos ver en España, al fin, el próximo 5 de noviembre a las 21:45 en DKiss. ¡Y se avecinan sorpresas...!