Mediaset ha apostado en la última campaña 'Doce meses doce causas' por dar visibilidad a las enfermedades mentales. Por ello, Rosa Benito ha sido invitada al plató de 'Viva la vida' para confesar que ella atravesó en una ocasión un periodo de trastorno depresivo que la llevaba a querer estar constantemente postrada en la cama. La periodista ha detallado cómo supo que lo que estaba padeciendo era una enfermedad seria y cómo consiguió salir de ella. Para Benito, el apoyo de las familia y de "quien no pide explicaciones" es fundamental en este proceso.

Ocurrió años atrás, cuando una serie de problemas en su vida personal, que no ha querido detallar, la llevaron a sentir, en un principio, una gran apatía. "Lo cuento normalmente porque quiero que se sepa. Quiero que la gente que lo tiene sepa que se sale, pero hay que poner de nuestra parte", explicaba la periodista, quien explicaba cómo se había dado cuenta de esta situación. "Me doy cuenta cuando veo que no quiero ver a nadie, me asusta todo... Yo ahí pensé 'esto no es normal'", aseguraba Rosa Benito. En ese momento, acudió a una amiga suya que trabajaba en un ambulatorio quien le animó a acudir al médico. "Encontré a una doctora, para mi, maravillosa", destacaba la periodista.

Como parte de su proceso de rehabilitación, pasó a estar ingresada en un centro por voluntad propia. Una decisión que, asegura, no le fue difícil. "Fui yo la que me animé a dar el paso", aseguraba. Y es que, el miedo a todo lo que la rodeaba pudo con ella por lo que solicitó a su psiquiatra "que me apartara de todo". "Yo no paraba de llorar, nada más quería dormir...", intentaba explicar cuando de repente fue presa de la emoción al recordar todo lo que su familia sufrió con ella. "Los que verdaderamente sufren son los que están contigo".

Por eso, aseguró que uno de los pilares fundamentales para poder salir de la depresión es, sin duda, el entorno. "Tu familia, tus verdaderos amigos, pero sobre todo los que no te piden explicaciones, los que intentan sacarte una sonrisa y ayudarte a que tengas esa confianza que tú has perdido", explicaba Rosa. "Por eso hay que hablarlo con toda naturalidad, que no nos tengamos que avergonzar. Que la vida está llena de locos maravillosos, de amor, de positividad y que no pasa nada", añadía Rosa Benito.

En la misma entrevista, la ex de Amador Mohedano confesó que cada vez es más estrecha su relación con su ex marido, con quien se encontró en la boda de Ortega Cano, lo que le da esperanzas para poder volver a acercar posturas. Así de confiada se mostró que incluso llegó a asegurar que "algún día Amador y yo volveremos a estar juntos" a pesar de que en los últimos meses se le había relacionado con un misterioso hombre.