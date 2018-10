Fueron de los primeros en llegar a la alfombra roja de la XX edición de los premios Iris, que concede la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión. Y formaron una de las parejas más bonitas de la noche. Hablamos del actor Antonio Velázquez y la periodista e influencer Marta González, guapos y simpáticos. El actor, que rueda la película 'Los asesinatos de Goya' y está pendiente de empezar a grabar la cuarta temporada de la serie 'Las chicas del cable', acudió como entregador, un papel que despempeñó con gusto a pesar de que él no estaba nominado... ¡otra vez será! Eso sí, con lo que está más que encantado es con su chica, con la que acudió bien agarradito a la gala y con la que se deshizo en halagos...

QMD!: Tienes un papelón en la gala de los Premios Iris...

Antonio: Aquí hago hoy de entregador, aunque no me han dicho la categoría "AQUÍ HAGO HOY DE ENTRENADOR, AUNQUE NO ME HAN DICHO LA CATEGORÍA”.

QMD!: ¿Crees que se ha reconocido tu trabajo con muchos premios?

A: Pues no, la verdad. No he tenido esa suerte...

QMD!: ¿Con qué proyectos estás ahora?

A: Con la nueva película de Gerardo Olivares, 'Los asesinatos de Goya', con un reparto increíble, muy bonito. El mío es un papel muy reconocible, pero no puedo decir nada.

QMD!: Supongo que también estarás con 'Las chicas del cable'.

A: Sí. Habrá cuarta temporada. Todavía no tenemos guiones, pero empezamos a grabar a finales de noviembre.

QMD!: Tú eres muy activo en redes sociales, y últimamente subes muchas fotos de tu infancia... ¿es por algo en especial?

A: Son de estas fotografías que van apareciendo por ahí. De pronto llegas al pueblo, en casa de tu madre, abres un cajón y aparecen... ahora todo está digitalizado. Pero no es porque esté de balance o porque vaya a cumplir años (el 6 de diciembre hará 37), sino porque, por desgracia, se va gente sin la que todo esto no habría sido posible. Como Carlos Miranda o Lindsay Kemp, que se han ido este año. Cuando suceden estas cosas es cuando buscas los recuerdos en los cajones.

QMD!: Dentro de nada estamos en Navidad, ¿qué vas a hacer?

A: Estamos ya, de hecho. El otro día iba por la calle Arenal y vi un Papá Noël en la puerta de una tienda. Esto es cada vez antes. Yo, como siempre, me iré a mi casa, con mi madre. Al final estoy todo el año fuera. Esto es una semana, así que intento pasarlo con mi familia siempre que puedo -y el trabajo me lo permite-. Pero casi siempre la paso cerca de la mami.

QMD!: Has venido a la gala muy bien acompañado...

A: Sí. Ella (Marta González, su novia) es periodista. Escribe en varias revistas, sobre todo especializadas en el mundo del caballo. Trabaja también en el hipódromo de Madrid... entiende mucho del mundo ecuestre.

QMD!: Tú también sabes de caballos, ¿verdad?

A: Sí. Nos unen muchas cosas, y el amor a los caballos es una de ellas. Marta es una filósofa del mundo del caballo, como yo digo.

QMD!: Te habrá entrevistado, ¿no?

A: No, no me ha entrevistado... pero bueno, si, me ha hecho otro tipo de entrevistas "caseras" (risas).