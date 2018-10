Hace unas semanas, Belén Esteban soltaba un 'bombazo' durante su intervención en 'Sálvame'; Le habían ofrecido participar en una película "con un papel importante", aunque confesaba tener que pensarlo bien antes de aceptar. Pues parece que ya ha aceptado. Según confirma la revista 'Pronto', la colaboradora se ha decidido y co protagonizará una película el año que viene. Según una persona muy allegada a la colaboradora, parece que el guión tendrá algo que ver con su vida. Además, aseguran que Belén se preparará mucho y a conciencia para no defraudar en su papel... Si este proyecto sale bien podría, incluso, apuntarse a una academia de interpretación, ¡ahora quiere ser actriz!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sus compañeros de 'Sálvame' se han mostrado totalmente sorprendidos ante la noticia. "Belén no explica nada. Yo pensaba en un principio que nos gastaba una broma al decir que iba a protagonizar una película, pero parece que es cierto", confiesa Lydia Lozano. Una opinión a la que se suman varios de los colaboradores, "lo lleva muy en secreto", asegura Kike Calleja. Pero hay un comentario que no ha sentado demasiado bien a la colaboradora, y ha sido el del presentador; "A lo mejor no buscan sacar tu lado artístico, sino simplemente reírse de ti", decía Jorge Javier Vázquez, y ella no ha tardado en responder; "Parece que os pica. Uno hace teatro y yo no digo nada, la otra hace otra cosa y yo no digo nada. Yo me alegro y vosotros, ahora, os deberíais alegrar por mí".

Un proyecto que no resulta del todo nuevo para la princesa del pueblo. Hace siete años hizo un cameo en la serie 'Aída', y poco después apareció en 'Torrente 4'. Sin embargo, esta producción parece ser diferente; "Se llevó una gran sorpresa al recibir la oferta y, tras leer el guión, se ha sentido muy atraída con el personaje. Es que creo que tiene algo que ver con su vida… Pero no suelta prenda, se lo contó a su novio Miguel y él le ha animado a que siga adelante", cuenta a la citada publicación una fuente cercana a la colaboradora.



¡Estamos deseando que nos cuente más, y de ver el resultado ya ni os contamos! ¿Se le dará bien a Belén esto de la interpretación? Qué tiemble Blanca Suárez...