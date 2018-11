Estas famosas ya no saben qué hacer para destacar delante de los fotógrafos. Julia Roberts llegó a la gala de los premios InStyle 2018 vestida igual que su estilista, Elizabeth Stewart: traje malva de Givenchy, pelo suelto y zapatos blancos. La primera recogió el galardón Icono de Estilo, mientras que la segunda se llevó el premio a la Mejor Estilista del Año. Podemos entender que esa no era sólo la noche de Julia, que fue premiada, sino también la de su chica de confianza en temas 'fashion'... pero de ahí a parecer las gemelas de 'El resplandor', hasta cogiditas de las manos... pues hay un trecho. Y qué queréis que os digamos, chicas: el look elegido no os sentaba demasiado bien, por muy de Givenchy que sea. ¿Igual os podíais haber peinado...?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Getty Images

La que sí acertó con otro modelito de Givenchy fue la modelo y actriz Rosie Huntington-Whiteley, que deslumbró con un vestido de Givenchy estilo años 20. Parecía una burbujita de champán, pero a esta muchacha da igual lo que le pongas: hasta un saco de papas con un cinturoncito y un taconazo le queda bien.

Agencias

Lea Michele llegó a la misma fiesta con un diseño negro de David Koma, súper sexy con flecos a un lazo y pronunciado escote.

Agencias

Miranda Kerr lució un mini vestido de Tom Ford metalizado. ¿Se puede estar más guapa?

Agencias

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Jennifer Aniston, siempre fiel a su estilo sencillo y ecléctico, eligió un vestido negro sin mangas con apertura lateral. Y el taconazo que no falte, of course.

Agencias

Kaley Cuoco, de ‘The big bang theory’, se atrevió con un original diseño de Kate Spade.

Agencias

La protagonista de ‘Anatomía de Grey’, Ellen Pompeo, fue de Max Mara, con un mono híper sexy de vinilo negro.

Agencias

La actriz Lily Collins fue una de las más llamativas con este conjunto de Givenchy con amplias aberturas y color verde.