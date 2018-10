Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Si alguien no vio la entrevista de Chabelita en 'Sábado Deluxe', vamos a ponernos en situación. Isa volvía a sentarse para dar una de sus entrevistas más sinceras, y en un momento dado, habló de María del Monte, la que fuera íntima amiga de su madre. Según contó, de un día para otro dejó de tener relación con su Nana –así era como llamaba a la cantante– y no sabe por qué. Años más tarde, retomó la relación y pasó una semana con ella en Sevilla. Sin embargo, tal y como explica, María hizo "un comentario feo" sobre su hermano, Kiko Rivera, y ahí acabó todo. Un comentario que ella jamás escuchó, que supo por su madre. Aunque asegura que no le guarda rencor, sí le echa en cara que no la buscase e intentara volver a verla.

Ahora ha llegado el turno de María. Su sobrino, Antonio Tejado, colaborador de 'Sálvame', ha dado la cara por ella este lunes. Ha contado que hubo una época en la que Isa y su tía hablaban mucho ya que la joven buscaba consejo en la cantante: "Siempre le decía que hiciera caso a su madre. Ella, en esa rebeldía de la adolescencia, decide dejar de hablarle". Y apunta que fueron los consejos de su tía los que provocaron el distanciamiento: "Isa no compartía lo que mi tía le decía". Está muy molesto porque no cree que sea justo que le reproche nada: "No me vale el numerito de perrillo apaleao, nunca ha sido desatendida". Además, deja claro que la casa de su tía "siempre ha estado abierta: ayer, hoy y siempre".

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"A mi tía no le gusta que se hable de ella. No le ha sentado bien, no se siente identificada con ese testimonio", explica, y añade: "ya que la nombra por lo menos que diga la verdad". Antonio está muy pero que muy molesto porque ese supuesto comentario que su tía hizo sobre Kiko Rivera es mentira porque "si no, nos acordaríamos todos".

Antonio también ha tenido tiempo para lanzarle algún que otro dardo envenenado a Chelo García- Cortés: "La guasa de Chelo no me gustó nada... ahora que solo busca un Pantoacercamiento. Chelo no tiene ni idea de la misa a la mitad". Pero ahí no acaba: "Nosotros sí queremos a esos niños (refiriéndose a Kiko, Anabel e Isa)... Chelo no ha querido a esos niños ni la mitad de lo que les queremos nosotros".

Telecinco

"A las pruebas me remito, a ver si alguna vez hemos hablado mal de ellos", apunta. Afirmación que los colaboradores corroboran. "Lo único que ha habido siempre ha sido mucho cariño", añade.