Amor Romeira hizo saltar la libre. La canaria compartió a través de sus Stories de Instagram un vídeo en el que aparecía el Maestro Joao y Pol Badía, concursante de ‘Gran Hermano 2017’, cogiditos de la mano mientras daban un tranquilo paseo por la calle Fuencarral de Madrid, una de las más concurridas de la capital. Un encuentro ‘fortuito’ que se saldó con el vidente haciendo caras de asombro cuando se dio cuenta de que habían sido ‘cazados’ por la ‘gran hermana’ (de la reacción de Pol y de sus capacidades interpretativas es mejor no hablar…). El caso es que todo terminó con los dos siguiendo con su marcha, pero más separaditos el uno del otro. ¿Nos encontramos ante el inicio de un idílico romance o ante un montaje en toda regla? Parece que es amor de verdad, aunque a algunos les cueste creérselo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora ha sido cuando Pol ha hablado de cómo conoció al Maestro. "Buscamos una primera foto que la quisimos hacer con Jorge Javier porque yo le estoy muy agradecido", explica refiriéndose a la fotografía que publicó el presentador en su cuenta de Instagram, junto a la que escribió: "El Maestro Joao y Pol vinieron ayer a verme a Alcorcón y se lo pasaron la mar de bien. Al Maestro le brillaban los ojos y Pol estaba feliz. Qué sabe nadie".

Toda una declaración de amor que echa por tierra las insinuaciones de que podría ser un montaje: "Estoy con mi carrera, estoy con mi universidad, estoy con la lucha. No queremos sacar nada de esto. Yo me podría haber sentado en un plató y no lo he hecho. Estoy enamorado de todo". Aunque a pesar de todo este amor, la familia de Pol aún no conoce al Maestro, aunque como él mismo matiza: "de momento".

Además, Joao era el favorito de Pol en 'Supervivientes', y Pol era el concursante preferido del Maestro en 'GH'. Si eso no es conexión que baje Dios y lo vea... Pero, ¿qué pasa con Luismi, alias 'El niño'? Se supone que tenían una relación a tres, lo que se conoce ahora como poliamor, pero ahora Joao ha asegurado que su relación con Luismi está ¡rota!