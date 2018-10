Si hay algo que hace a nuestros famosos más humanos, es confesar sus problemas personales y emocionales. No porque nos guste, sino porque su situación puede ayudar a muchas otras personas, y eso es precisamente lo que Gloria Camila Ortega ha querido hacer con su último vídeo para MTMad. La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado ha abierto su alma de par en par, y ha confesado ante sus decenas de miles de seguidores que hasta hace bien poco, sufrió depresión, ansiedad y problemas con el alcohol. Tres problemas que, de no ser tratados, pueden tener un final fatal... pero ella supo tomar las riendas de su vida antes de que fuera demasiado tarde.

"Todos somos humanos. No existe la perfección. Hoy quiero hablaros de mis miedos y complejos. Porque yo también soy de esas. Muchas veces decimos '¿qué más da lo que digan?' o 'que no te afecte: son envidias'... todo eso es muy fácil decirlo, pero luego soy la primera que me rayo y me agobio", confiesa Gloria nada más empezar, y es que no es nada fácil 'aplicarse el cuento'.

Gloria, a pesar de pertenecer a una de las familias con más solera de España, es una persona como el resto de los mortales, y también ha sufrido, por ejemplo, bullying en la escuela: "La época del colegio y el instituto es una de las etapas en las que más complejos se generan. Estamos en una edad en la que no sabemos qué hacemos ni qué decimos, ni cuánto daño hacemos con ello. Yo, por ejemplo, con 10-12 años no tenía internet. Ahora yo tengo familiares que tienen 9 años y ya tienen Instagram y YouTube. A mí, por ejemplo, cuando era pequeña, un niño me llamó 'black' ('negra'). Tengo que reconocer que de pequeña era un conguito, pero con esa edad me lo tomé como un insulto. Que ahora lo pienso y digo 'era gilipollas', pero por aquel entonces me creó un complejo...", señala.

Tampoco se libra de los complejos, porque a pesar de ser guapa y tener un tipín, los tiene: "Yo soy una persona que tiene muchos complejos físicos. Y os vais a reír, porque la gente se ríe, pero tengo una 'oreja duende'. Como veis, tiene un piquito. Que si tú vienes y me lo dices, yo hasta me río, pero porque de mis complejos me río yo, nadie más. Y otro complejo físico que tengo es engordar y adelgazar. Siempre he sido de constitución delgada, pero tuve una época muy mala, y todo lo que yo sufría, lo sufría mi cuerpo", recuerda.

Aquí es donde Gloria se ha abierto más con su público, y ha contado que pasó una época muy, muy mala que le hizo engordar hasta el punto de no reconocerse en el espejo: "Fue una época en la que me vinieron muchos golpes, con 18 ó 19 años, que no sabía cómo afrontarlos. Yo comía mucho porque tenía ansiedad, depresión, me agobiaba muy rápido... en esa época también, cuando salía los fines de semana, me despejaba y bebía muchísimo. Y no era consciente del daño que le estaba haciendo a mi cuerpo. En unos meses engordé 10 kilos de golpe. Me agobiaba ver que ya no era yo, que no estaba en mi cuerpo. Me vestía y no me veía ni bien ni guapa. Era todo psicológico", reconoce.

Y añade: "Yo lo sabía, y aún así no hacía nada hasta que probé mil dietas, a comer más sano, fui a Reiki, al psicólogo, me desahogaba con mi gente... pero llegó un momento que dije 'Gloria: para, piensa, reacciona'. Y esa fue una de las razones por las que fui a Supervivientes. Quería quitarme esos kilos de más, despejarme, quitarme todo lo malo que tenía... formatearme entera. Y fue algo de lo mejor que hice. Perdí 10 kilos y, cuando llegué, seguí perdiendo y he vuelto a ser yo. Yo me obsesioné porque yo estaba antes delgada, y porque antes tenía algo que ya no tengo: ansiedad, depresión... ahora me cuido porque me he visto mal, y lo he pasado mal recordando esa etapa, aunque tampoco me obsesiono con la dieta y el deporte: si me tengo que dar un atracón, me lo doy, y no pasa nada", señala.

De esta forma, Gloria quiere ayudar a que sus seguidores se den cuenta de sus problemas, les pongan fin, se desahoguen, busquen ayuda... todo es poco cuando se trata de ser felices. ¡Olé por ella!