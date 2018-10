¡Vaya día ha decidido Itziar Castro para abandonar la Academia de 'OT 2018'! La noticia ha recorrido las redes como la pólvora este miércoles, y es que encima no es uno cualquiera: es el día de Halloween (y más de uno se ha llevado la mano al pecho del susto) y, además, ¡es día de gala! A pesar de que esta edición no ha llegado siquiera al ecuador, ya ha tenido una baja: la actriz ha decidido no continuar en el programa, según el portal FormulaTV, para dedicarse a otros proyectos, y es que, al parecer, le habría sido imposible implicarse al 100% en el formato, como éste requiere.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Sin embargo, otras teorías ya han recorrido las redes y los medios de comunicación: algunos ya apuntan a una supuesta mala relación de Itziar con la directora de la Academia, Noemí Galera. Incluso muchos, a través de Twitter, han notado que una, muchas veces, corta a la otra cuando habla, o la tensión que se vive cuando ambas no comparten un punto de vista. ¿Habrá sido eso lo que ha hecho que Itziar diga adiós a 'OT 2018'?

Además, hace unos días Itziar tuvo que salir al paso de unos movimientos en su cuenta de Twitter: al parecer, había estado dando 'like' y 'retuit' a comentarios que no dejaban en muy buen lugar a Noemí. Ella lo achacó a un hacker y negó que todos esos movimientos fueran obra suya, pero al final decidió entonar el 'mea culpa' y pedir perdón.

Gtres

Otra de las teorías que se baraja, hasta que la Academia dé un comunicado oficial, es que Itziar habría sido despedida. Hace tan sólo unos días, Noemí se quejaba de la falta de carisma y personalidad de los concursantes sobre el escenario, algo que depende directamente del trabajo de Itziar, por lo que la productora podría haber decidido despedirla, como apunta el portal Bluper.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Gtres

Sea lo que sea, esta misma mañana de miércoles Itziar aún no había reaccionado a la noticia en sus redes sociales, ni tampoco lo han hecho la directora de la Academia ni el Twitter oficial del programa. ¿Lo atajarán en la gala de esta noche?

Ahora, además, la otra pregunta que sobrevuela el formato es quién la sustituirá... y teniendo en cuenta lo que la audiencia echa de menos a los Javis, ¿quién sabe si serán ellos los elegidos?