Itziar Castro ya no será profesora en 'OT 2018': Ha sido despedida

¡Vaya día para Itziar Castro! La noticia ha recorrido las redes como la pólvora este miércoles, y es que encima no es uno cualquiera: es el día de Halloween (y más de uno se ha llevado la mano al pecho del susto) y, además, ¡es día de gala! A pesar de que esta edición no ha llegado siquiera al ecuador, ya ha tenido una baja: la actriz no continuará en el programa, y aunque según el portal FormulaTV, era para dedicarse a otros proyectos, al parecer, nada más lejos de la realidad... Ha sido despedida, y los motivos nos han dejado boquiabiertos. Según comunica Gestmusic, "se ha decidido prescindir de sus servicios desde el pasado lunes por la noche, circunstancia que le fue comunicada personalmente después de sus clases. La causa de esta decisión responde a que Itziar Castro no ha conseguido los objetivos esperados en su área".

Sin embargo, otras teorías ya han recorrido las redes y los medios de comunicación: algunos ya apuntan a una supuesta mala relación de Itziar con la directora de la Academia, Noemí Galera. Incluso muchos, a través de Twitter, han notado que una, muchas veces, corta a la otra cuando habla, o la tensión que se vive cuando ambas no comparten un punto de vista. ¿Habrá sido eso lo que ha hecho que Itziar diga adiós a 'OT 2018'?

Además, hace unos días Itziar tuvo que salir al paso de unos movimientos en su cuenta de Twitter: al parecer, había estado dando 'like' y 'retuit' a comentarios que no dejaban en muy buen lugar a Noemí. Ella lo achacó a un hacker y negó que todos esos movimientos fueran obra suya, pero al final decidió entonar el 'mea culpa' y pedir perdón.

Otra de las teorías que se baraja, es que hace tan sólo unos días, Noemí se quejaba de la falta de carisma y personalidad de los concursantes sobre el escenario, algo que depende directamente del trabajo de Itziar, por lo que la productora podría haber decidido despedirla, como apunta el portal Bluper.

Ahora, además, la otra pregunta que sobrevuela el formato es quién la sustituirá... y teniendo en cuenta lo que la audiencia echa de menos a los Javis, ¿quién sabe si serán ellos los elegidos?

Ante la oleada de rumores, los responsables de comunicación de la propia Itziar, también han dado su versión. Su oficina de prensa ha lanzado un comunicado en el que trata varios puntos. Han querido aclarar que su despido ha sido una decisión "tomada de forma unilateral por la dirección del programa", además, comunicada "de forma precipitada" y sin la actriz se lo esperase. Igualmente, explican que "ha dejado otros compromisos profesionales para dedicarse de lleno al programa y su implicación en el está fuera de toda duda".

Desmienten que tenga otros compromisos "a los que vaya a dedicarse" como se ha podido insinuar, ya que "en 22 años de carrera jamás ha dejado un proyecto a medias". Y añaden que Itziar es "una luchadora nata" a quien no le suponen un problema las críticas, ya que "está acostumbrada a ellas".

A pesar de todo, se queda con la parte positiva de estas 6 semanas como profesora de 'OT', una experiencia que califica como "maravillosa" con la que "ha aprendido mucho como persona y como actriz". Tanto ha disfrutado dentro de la Academia que "si volviesen a llamarla volvería encantada" para hacer "exactamente el mismo trabajo".

Para finalizar, el comunicado acaba dejando claro que la actriz no va a hacer más declaraciones, ni tampoco conceder entrevistas. Ahora queda ver cómo se lo toman los concursantes del 'talent' musical, que se enterarán este próximo jueves tras el reparto de temas para la gala 7.