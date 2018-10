Primeras palabras de Carlos Lozano tras su espantada televisiva

Hace poco más de una semana Carlos Lozano decidió apartarse de la televisión de un día para otro. Al parecer, el que fuera durante algún tiempo el presentador estrella de formatos familiares en TVE no estaría muy contento con el rumbo que está cogiendo su carrera, pasando de ser el yerno que toda madre quisiera tener a convertirse en el ‘cuñado’ de turno. Y es que, tras su polémico paso por ‘GH VIP 4’, el presentador se dedica ahora a arremeter contra sus dos exparejas, Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, ambas concursantes de ‘GH VIP 6’, protagonizando hace unas semanas un acalorado (y polémico) encuentro dentro de la casa de Guadalix.

Después de que perdiera los papeles contra Belén Esteban en el debate de ‘GH VIP 6’, el presentador decidió no acudir a su puesto como colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ y ausentarse de los debates del reality (siendo sustituido por su archienemigo Hugo Castejón), lo que ha hecho saltar las alarmas sobre una posible retirada de la televisión.

Aunque desde ‘Sálvame’ han querido ponerse en contacto con él para que diera la cara, Lozano ha decidido dar la callada por respuesta y esquivar a los reporteros del programa de Telecinco. A pesar de ello, tras nueve días ‘desaparecido’, han podido ‘cazarlo’ a las puertas de su casa y emitir sus primeras declaraciones. “No tengo nada que contarte, hermano”, señaló. Ante la pregunta de cómo se encuentra, contestó de manera escueta: “Como tú quieras que esté. Estoy de vacaciones”.

“Llevamos varios días de guardia y no hay forma de ver a Carlos Lozano”, explicó hace unos días Kike Calleja, apostado a las puertas de la casa del presentador. "Piensa que necesita tranquilidad, no puede trabajar alterado como colaborador, diciendo las cosas que está diciendo y dando una imagen que no le gusta nada. Dice que cuando esté tranquilo hablará con todos nosotros y nos atenderá, contestando a todas las cuestiones”. Pues visto lo visto, parece que todavía no está tranquilo…

Desde ‘Sálvame’ han analizado con detalle esta espantada imprevista de Carlos Lozano. “Lo de Mónica y Miriam a él le ha desquiciado… Yo sé que él quiere hacer un programa”, apuntó Belén Esteban. “Él ya no se cree ni que pueda ser un buen presentador ni que pueda tener cierta valía como colaborador. Tiene una pérdida absoluta de control”, opinó María Patiño. Por su parte, Mila Ximénez apuntó a que Carlos Lozano lo que quiere es apartarse del medio para lavar su imagen y postularse para presentar el nuevo reality que Telecinco prepara de cara al mes de enero. Este nuevo programa ocupará el hueco dejado por el ‘VIP’ hasta la llegada de ‘Supervivientes 2019’.