Aurah Ruiz no gana para disgustos, ni tampoco para varapalos judiciales. La gran hermana ha tenido que salir por tercera vez de la Casa de GH VIP 6 para personarse en los juzgados, y es que parece que su ex, Jesé Rodríguez, ha aprovechado que ella está encerrada en el reality para mover ficha y tratar de hacerle la vida imposible a su ex. A pesar de que ella ha conseguido que un juez suba la pensión del pequeño Nyan (del que ella se está haciendo cargo desde su nacimiento, pues el niño sufre una enfermedad congénita que hace que tenga que estar vigilado las 24 horas del día), que ascendería a unos 4.000 euros, Aurah ahora se ha tenido que personar en los Juzgados de Colmenar Viejo (Madrid) para declarar por videoconferencia después de que él haya pedido la custodia del pequeño.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Recordemos que Aurah siempre ha hecho bien público que el padre de la criatura nunca se había hecho cargo del bebé, y mientras ella vivía prácticamente encerrada en el hospital cuidando de su hijo, él, según la versión de Aurah, prefería irse de fiesta o de vacaciones con sus amigos (menesteres en los que aprovechaba los días libres que le daba el equipo de fútbol en el que jugaba, en lugar de ir a ver a su hijo a Canarias).

Esta misma mañana, tras el juicio, Aurah aparecía ante las cámaras rota de dolor, tapándose la cara con el juguete de Nyan que siempre la acompaña, y eso no hacía presagiar nada bueno: Jesé ha pedido la custodia completa de Nyan de forma provisional. Es decir: el niño tendría que irse a París -hasta que Ayrah salga del reality-, que es donde vive y trabaja él, a pesar de que el bebé está en buenas manos con los padres de ella, que han tenido, además, que pedir una excedencia en sus respectivos trabajos para cuidar de su nieto.

Mediaset

Como era de esperar, Aurah no ha respondido a las preguntas de los medios, pero sí se dejaba ver con los ojos encharcados en lágrimas, y es que las normas del programa le prohíben quitarse los cascos que impiden que tenga contacto con el exterior de la Casa.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Este es ya el tercer episodio judicial de la ex pareja, que también han tenido que luchar por demostrar su verdad ante el tribunal por la querella que le puso él por violar su derecho al honor después de que ella denunciara públicamente lo mal padre que ha sido: Jesé, lejos de reformar su imagen y preocuparse más por su hijo, ha decidido pedir 5 años de prisión para Aurah por esos episodios. ¿Es que Jesé se ha propuesto hacerle la vida imposible a su ex?