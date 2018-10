Oriana es sexy por naturaleza y eso salta a la vista. No hay más que darse una vuelta por sus perfiles de redes sociales para conocer que con cualquier pose, la joven extronista está llamada a ser el foco de una amplia legión de seguidores que no dudan en dar 'me gusta' a todas sus fotos. Así que no nos pilla de sorpresa que cada que salte a la pista de baile de la discoteca lo queme. Lo que no sabíamos es que ahora quiere pasarse al baile de la forma más profesional posible y lo quiere hacer ¡al estilo Beyoncé!

Publicidad - Sigue leyendo debajo

MTMad

La extronista y exconcursante de 'GH VIP' 6 ha colgado en MTMad cómo están evolucionando los ensayos de la nueva coreografía que está preparando junto a su experto amigo y que le ha llevado a subir la temperatura de la sala de baile, las redes sociales ¡y de todo el que la ve! Los sensuales movimientos de cadera, la firme pisada y la mirada felina de la joven están enloqueciendo a su legión de seguidores.

Oriana se ha hecho sin duda la reina de la pista de baile y no ha atrapado incluso con los tacones de 12 centímetros que se ha tenido que poner para la ocasión y que le han generado ciertos problemas, por otra parte, los normales para todas las que nos calzamos semejantes zapatos. Eso si, una vez puestas estas sandalias doradas y las medias de rejilla en color crema, propias de las bailarinas, ya que estilizan las piernas, la propia Oriana ha declarado que se siente toda una profesional. "Ahora ya sí, antes con el body era una aprendiz, ahora soy toda una bailarina", bromeaba. "Como Beyoncé", aseguraba su coreógrafo. Y es que es totalmente cierto, pareciera que el espíritu de la estadounidense se ha hecho con el cuerpo de nuestra celebrity.

MTMad

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por ahora tan solo hemos visto la mitad de la coreografía y estamos deseando verla ya completa y terminada, porque con lo que hemos podido ver Oriana no solo es muy sexy sino que aprende muy rápido, así que seguramente tendremos el proyecto final de la coreografía muy muy pronto, ¡estamos deseando!