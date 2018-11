View this post on Instagram

Esta foto me la mandaste tú amiga @emmagarciaweb el día que la pusieron en los pasillos de @telecincoes. Te alegraste tanto... porque era como darme la bienvenida oficial a esta gran familia de @mediasetcom . Y como familia que somos, nos apoyamos , nos cuidamos y nos queremos. Te lo he dicho estos días por teléfono , pero quiero que lo sepa el mundo .... mucha suerte en tu nueva etapa amiga!!!! . Estás muy bien rodeada.