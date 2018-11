El intercambio de programas entre Toñi Moreno y Emma García está dando mucho que hablar. Mientras que la primera pasa a las tardes de Cuatro al frente de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', la segunda conducirá el magazine vespertino de los fines de semana en Telecinco. A pesar de que ahora están corriendo ríos de tinta sobre el tema, no es la primera vez que la parrilla televisiva se ve afectada por este 'baile' de presentadores. Todas las franjas horarias se han convertido, en algún momento, en un tablero de ajedrez en el que se han movido fichas. Las ‘guerras’ se han vivido en otros horarios, cadenas y con otros contendientes. Aquí te contamos algunos ejemplos.

Toñi Moreno y María Teresa Campos: la alumna que superó a la maestra

'¡Qué tiempo tan feliz!' podría haber sido la despedida televisiva de María Teresa Campos, pero Telecinco, que quería remontar su audiencia en esa franja horaria, la sustituyó por Toñi Moreno y su 'Viva la vida'’, que arrancó el 20 de mayo de 2017. Todos hablaban de enemistad, y la sustituta intentó calmar las aguas definiendo a Teresa como su 'maestra'. Pero la veterana periodista no se cortó y confesó que los fines de semana no veía la cadena: "Me pongo películas".

Terelu Campos y María Patiño: rivales y luego amigas ‘Deluxe’

Con Jorge Javier Vázquez en la versión diaria de ‘Sálvame’, la pequeña de Las Campos asumió la versión sabatina cuando él no podía. Pero en el verano de 2014, y ante la ausencia de Terelu, que había superado un cáncer de mama y había roto con su pareja, María Patiño la sustituyó. Cuando regresó en septiembre a Telecinco, su silla ya estaba ocupada… Pueden parecer rivales, pero son íntimas.

Pedro y Jero, pelea de ‘hermanos’

Para Pedro García Aguado, 'Hermano mayor' era como un hijo, pero se peleó con Mediaset, fichó por Atresmedia y en Cuatro le dieron su programa a Jero García. "Lo hace un boxeador y no parece que le vaya muy bien", comentó despechado.

Carlota Corredera ‘cambió’ por Marta Torné

Ni los estilistas lo esperaban, ni mucho menos su presentadora. La noticia del fichaje de Carlota Corredera por ‘Cámbiame’ (Telecinco) pilló a trasmano a Marta Torné y, por supuesto, a Natalia Ferviú, Cristina Rodríguez y Pelayo Díaz (luego sustituido por Juan Avellaneda). El relevo fue en 2017. Al final el programa murió.

Mariló Montero y María Casado: Las amigas de 'La Mañana de La 1'

En el verano de 2016, Mariló Montero anunció de manera súbita su marcha del magazine matinal de La 1, en el que había estado siete años, y que no levantaba cabeza ante ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) y ‘Espejo público’ (Antena 3). El 4 de septiembre de ese año, su puesto lo ocupó su íntima amiga María Casado.

Jorge Javier Vázquez y Jordi González, sin nada que 'decirse'

Jorge Javier Vázquez presentó ‘Hay una cosa que te quiero decir’ (Telecinco) de 2012 a marzo de 2014. Desde esa fecha, le relevó Jordi González, hasta que el programa desapareció en febrero de 2015. A su vez, el primero le ‘robó’ al segundo 'GH VIP'. Dicen que Jordi se sintió 'traicionado'.