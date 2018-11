Pilar Rubio: “Me parecería buena idea quitar los móviles de los invitados”

Quedan unos meses para que Pilar Rubio, de 40 años y Sergio Ramos, de 32, se den el ‘Sí, quiero’, pero la presentadora ya ha comenzado con los preparativos de lo que será la boda del verano. Alguno de esos detalles los ha compartido en la ponencia de un estudio de hábitos vitales patrocinados por la marca Zespri. Muy guapa y presumiendo de figura, Pilar ha asegurado: “Me caso en verano y ya me he puesto con la lista de invitados, pero es complicadísimo. Intentaré rodearme de gente profesional que me oriente”.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y es que este es uno de los pasos más importantes de la organización de una boda y desde que el central del Real Madrid y padre de sus tres hijos le pidiera matrimonio el pasado mes de julio, la madrileña se ha puesto manos a la obra para que todos los asistentes se sientan cómodos. “Me parecería buena idea quitar los móviles de los invitados durante la boda, así como hacerlo en la comida para que nos podamos mirarnos a la cara”, dijo.

Gtres

Otro de los puntos claves de un enlace es el vestido de la novia y el lugar donde se va a celebrar. Con respecto a lo primero, guardó el secreto pero comentó: “El traje tendrá mi personalidad, es un día especial y te tienes que sentir identificada con lo que llevas puesto. Es un día de fantasía y te puedes permitir todas las licencias del mundo. Sergio también sorprenderá porque la moda para él es divertida”. Y con respecto a la ciudad del enlace, si Madrid o Sevilla, donde nació su chico, dijo: El lugar donde nos casemos será un sitio muy emotivo para los dos”.

Como padres de tres hijos, Sergio Jr (4), Marco (2) y Alejandro (7 meses) Pilar y Sergio quieren que sus pequeños desempeñen un papel importante en la ceremonia: “Los mayores llevarán los anillos”, concluyó.

Gtres

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cuando habla de sus niños, a la colaboradora de “El Hormiguero” se le ilumina la cara: “Alejandro ha cambiado mucho. Es una mezcla de sus dos hermanos y el color de su pelo aún es indefinido. Tiene mucho carácter y me lo llevo a los entrenos para mis retos del programa”. Respecto a Sergio Jr. comentó: “No sé si será futbolista como su padre, pero yo le he dicho que sea peluquero o maquillador para que siempre vayamos juntos, aunque no le ha convencido mucho.”