'GH VIP 6' está regalando grandes momentos a la audiencia. Y no nos referimos al sonambulismo de Miriam Saavedra, los 'edredonings' de Omar Montes y Techi Cabrera o los besos (o no) de Chabelita y Asraf. Por grandes momentos hablamos de la lista de nominados y las sorprendentes salvaciones, como la de esta semana. Tony Spina, El Koala y Makoke eran los nominados del pasado jueves 8 y, aunque todo apuntaba a que el cantante malagueño sería el salvado en 'GH VIP: Límite 48 horas', lo cierto es que, contra todo pronóstico, la audiencia salvó Tony Spina, el ex de Oriana Marzoli.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El Koala y Makoke se juegan ahora seguir en el reality, ¿cuál de ellos quieres que abandone la casa de Guadalix de la Sierra?