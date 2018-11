Rodrigo Alves y Francesca Cipriani, mundialmente conocidos como el Barbie y Ken humanos, pasean su amistad por Milán. Vestiditos de rosa en plan 'gemeliers' y cogiditos de la mano, visitaron las tiendas más exclusivas para renovar su vestuario aunque, observando sus modelitos, no sabemos si encontrarían nada de su gusto. Para su paseo por la capital de la moda, Francesca se puso un vestido mega corto de volantes con un súper escote y una corona porque ella es la Khaleesi de Popoli, Italia, su ciudad natal. Y el brasileño, Rodrigo Alvez, no se quedó atrás.

Rodrigo, que no soltó el móvil en toda la ajetreada jornada de compras y no dejó de hacerse selfies, ya ha pasado, ojo al dato, 51 veces por chapa y pintura. Para su paseo por Milán, eligió un traje rosa palo con chaleco a juego y camisa blanca. ¡Parecía un pincel!

Durante su estancia en la capital de la moda, el brasileño demostró que había olvidado el triste episodio que vivió hace unas semanas. El Ken humano fue arrestado en Berlín, Alemania, mientras caminaba por la calle grabando el programa 'Gran Hermano VIP ' alemán. Las autoridades le pidieron el pasaporte y lo detuvieron por no parecerse en nada a la foto que figura en él.

Y es que Rodrigo, que en la imagen superior se come a besos a Francesca, que es su 'best friend forever', se ha sometido a tantas operaciones estéticas que está irreconocible. Con tanto implante, el hombre de la foto ya no se parecía a él y ya no tiene igual ni el blanco de los ojos.

Ken y Barbie levantaron pasiones durante su paseo por las calles de Milán y fueron el foco de atención de los curiosos. Y es que, los dos vestido de rosa, eran para foto. Podemos imaginarnos cómo fue la conversación entre ellos. "Menudo 'globo' se monta cada vez 'ken' salimos juntos" dijo Francesca. "Lo sé muñeca, siempre la montamos 'barbiera'" contestó el brasileño.