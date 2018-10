Ángel Garó está siendo uno de los protagonistas indiscutibles de la sexta edición de 'GH VIP'. El humorista ha sido tachado de racista por los insultos que le ha proferido a Asraf. “Vete a vender kebabs”, “Vas detrás del que limpia el váter en mi pueblo, que también es árabe” o “Boca de asco, que pareces un rape de dientes que tienes”, fueron algunos de los improperios que Ángel soltó por su boca. Además, también tiene tiempo para discutir con Miriam Saavedra, a la que llamó ‘zorra’, ‘bajuna’ o ‘mamarracha’ (entre otras lindezas). Además, le recordó que sus compatriotas estarán avergonzados de ella. “Métete el café en el chumino”, le espetó así, finamente.

Por estos motivos, Jorge Javier, que esta noche entrará en la casa para tener una charla con los concursantes, tuvo que intervenir para pararle los pies a Garó. “Me parece que eres una persona lo suficientemente lista para aceptar que no has estado bien”, le indicó.

Finalmente, y después de repetir una y otra vez que no va a consentir que nadie le denigre, Ángel entró en razón y reculó. “Los que siguen el programa de verdad se habrán dado cuenta de que tengo un buen fondo. Nunca he salido nominado y llevamos un mes y medio”, reflexionó. Como muestra de su arrepentimiento, al salir del confe se acercó a Asraf y Miriam para darles un beso. “Como punto de partida este gesto no está nada mal”, intervino Jorge Javier.

Pero ya se sabe que genio y figura... Después de pedir perdón a sus compañeros e incluso darle un beso en la mejilla a Miriam, Ángel vuelve a desatarse. En el baño, y gritando, le echa en cara a El Koala que aguante todo lo que hace Saavedra. "Parece que todo te sienta bien de ella", le recrimina. El cantante, por su parte, le explica que la relación que él tiene con Miriam no quiere que se interponga en su amistad.

En el confesionario, se despacha a gusto: "Es agobiante, es una persona muy desagradable para la convivencia". Y añade que tiene que ser el perejil de todas las salsas, algo que detesta profundamente. Makoke intenta hablar con él para decirle que no entre en la provocación, que eso es lo que ella quiere.

Mientras tanto, el Koala va a hablar con Miriam, y esta deja claro que tengan cuidado con ella porque es "una piedra gigante", y si la buscan van a probar "su propia medicina".