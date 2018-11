View this post on Instagram

Comunicado de Prensa. Itziar Castro - Operación Triunfo Tras las informaciones publicadas en varios medios de comunicación acerca del despido de Itziar Castro del programa Operación Triunfo desde su oficina de representación y en nombre de la actriz queremos hacer las siguientes puntualizaciones: . . .- La decisión de que Itziar Castro no continúe como profesora ha sido tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada y sin que Itziar Castro se lo esperase. . . .- Itziar Castro ha dejado otros compromisos profesionales para dedicarse de lleno al programa y su implicación en el está fuera de toda duda, ya que en estas seis semanas se ha volcado en su trabajo como profesora de Operación Triunfo. . . .- No tiene otros compromisos profesionales a los que vaya a dedicarse, como se ha insinuado en varios medios, y este no es el motivo por el que deje el programa. . . .- En 22 años de carrera jamás ha dejado un proyecto a medias ya que es una luchadora nata y las críticas no son para ella un problema por que lleva años acostumbrada a ellas. . . .- Participar en Operación Triunfo ha sido un maravillosa experiencia para Itziar , con la que ha aprendido mucho como persona y como actriz. . . Y si volviesen a llamarla volvería a la Academia encantada y haría exactamente el mismo trabajo. . . A partir de este momento no vamos a hacer más declaraciones sobre este tema , conceder entrevistas , ni participar en los falsos rumores que circulan. . . Rogamos respetéis nuestra decisión. Un cordial saludo . . #foto @joseirun_fotografia #estilismo @mir3iamartin @spgjenuan_modaxl @kiabies