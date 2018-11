Verdeliss se ha convertido en una de las concursantes más queridas de 'Gran Hermano VIP 6'. Desde que la 'youtuber' entró en la casa de Guadalix, el apoyo de la audiencia ha sido constante, y es que su amistad con Miriam Saavedra y el Koala la posicionó como una de las favoritas para llegar a la gran final. Sin embargo, sus compañeros retaron a la audiencia dejando a los 3 grandes favoritos nominados, así que uno tenía que abandonar sí o sí, y le ha tocado a ella. Con un porcentaje de lo más ajustado frente al Koala, Verdeliss decía, anoche, adiós a la casa de 'GH'. Ante las inconsolables lágrimas de sus amigos, Estefi se despedía de Guadalix dispuesta a llegar a plató a reencontrarse con su marido, Aritz, y a tener una sincera entrevista con Jorge Javier, y así lo hizo.

La mamá de 6, casi 7, habló sobre su amistad con Koala y Miriam, confesando que "han sido dos apoyos muy fuertes dentro de esa casa, con ellos he podido sentirme yo, poder hablar sin tener la sensación de que nadie me juzgaba". Algo que dejó a Jorge Javier con la mosca detrás de la oreja preguntándose con qué compañeros sí se había sentido juzgada, y ella no tuvo reparos en sincerarse. "Con otros integrantes de la casa no me sentía cómoda porque no los veía transparentes, como a Makoke", aseguraba.

"Con Ángel Garó he sufrido un desencanto, muchas decepciones que me han hecho desvincularme de él", explicaba Verdeliss, y es que lo cierto es que su relación con el humorista empezó bien y ha acabado de la peor de las maneras. Algo parecido ha sucedido con Mónica Hoyos; "con Mónica he tenido altibajos, tenía conversaciones nutridas pero no entendí ciertas reacciones", confesaba.

Pero si algo tiene claro es que no volvería a convivir jamás con Ángel, así lo aseguraba ella misma ante los aplausos del público. Aunque tampoco ha dudado en reconocer su mayor defecto como concursante de 'GH', y asegura que su fallo en el concurso fue ser demasiado exigente.