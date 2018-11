Los chicos y chicas de 'OT 2018' ya han conocido la noticia de que Itziar Castro no seguirá siendo su profesora de interpretación. Al enterarse, sus caras han sido un completo poema entre miradas incrédulas y sorprendidas, pero lo cierto es que el impacto ha durado poco... Noemí Galera y Manu Guix no han tardado en anunciar que sus nuevos profesores ya estaban allí, y al dar el nombre de 'los Javis', los chicos se han vuelto locos de emoción. Una reacción que no sabemos cómo habrá sentado a Itziar después de ser despedida de tales formas... "Hemos tomado esta decisión hablando con Noe y con la dirección, pero también con Itziar", confesaba Javier Calvo a los chicos, y es que asegura les "sabe mal venir en un momento tan delicado". "Os manda un beso y estaba orgullosísima de lo que hicisteis en la gala de ayer", añadió Ambrossi.

Aunque los Javis ya habían participado en esta edición del programa con dos clases magistrales, ahora han vuelto para quedarse. Aseguran que procurarán bajar la intensidad de las clases para ir "poco a poco" y tienen muy claros sus objetivos; "Nuestro compromiso es con el programa pero sobre todo con vuestro aprendizaje".

Pero hay algo que Javi Ambrossi no podía dejar pasar. Parece que los directores se sienten arrepentidos de no haber estado en la labor desde el principio. "También estamos aquí porque siento que no haber estado desde el principio ha sido una cagada por nuestra parte por cobardicas, porque pensábamos que no íbamos a poder con todo. Nos hemos bajado de un barco del que nunca debíamos habernos bajado", confesaba Javi.

Aunque también han dedicado un gran aplauso a Itziar por su gran trabajo, lo cierto es que no han conseguido que gran parte de las redes sociales estén algo molestas con la decisión del programa, y es que muchos creen que a los Javis se les ha antojado volver y han echado a la actriz para darles a ellos su lugar... La polémica está servida.