Chabelita y Omar Montes están cada vez más cerca de retomar su relación. Si en la última gala de 'Gran Hermano VIP' les vimos de lo más acaramelados, unas fotografías de los jóvenes juntos en actitud cariñosa han hecho saltar todas las alarmas sobre una reconciliación. Aunque los dos lo han negado por activa y pasiva, ayer Omar dejó las puertas abiertas. "Estamos en negociaciones", contestaba Omar a los colaboradores de 'Sálvame'. Una respuesta algo ambigua que a los colaboradores del programa no les convenció. "Soy un chico muy cariño, no puedo evitar a abrazar a las chicas que tengo a mi lado", comentaba el cantante sobre las fotografías junto a la hija de Isabel Pantoja.

Aunque a todos les hace mucha gracia esta situación hay tres personas que no están nada de acuerdo con que Isa y Omar vuelvan. En primer lugar, Isabel Pantoja, a la que parece que no le gusta nada el chico de 'Pan Bendito', a Mila Ximénez que opina que el joven no siente amor verdadero por Chabelita y Anabel Pantoja que ha dejado clara su postura.

Telecinco

"Que te reconcilies con ella, no me gusta, si mi prima te faltó el respeto con Asraf, te sentó mal, entiendo que entres en la casa con rabia y quieras devolvérsela una noche con Techi, pero no dos semanas. Ella estuvo una vez, tú dos semanas, eso no te lo perdonaré nunca, nos lo hemos tenido que tragar toda la familia, y sabes qué pasa que a mí ella sí me duele. Que seáis felices pero eso no te lo voy a perdonar nunca", sentenciaba la prima de Chabelita .

Esta noche el joven se sienta en el 'Deluxe' y responderá a toda la polémica generada en torno a su relación con la hija de la tonadillera. ¿Cómo le sentó el supuesto 'edredoning' de Chabelita con Asraf?; ¿Qué siente por Techi?; ¿Está enamorado de Isa Pantoja?