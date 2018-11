El conflicto entre los hermanos Matamoros tiene mucha historia, pero este último parece haberles distanciado de forma seria y ¿definitiva? Todo empezó tras unos ataques de Diego en 'Sábado Deluxe' contra su padre, Kiko Matamoros. Una guerra que antes compartía con su hermana pero a la que ella sí puso fin. Ayer, en 'Sálvame', solo hizo falta que Carlota Corredera diera paso a un vídeo sobre Diego opinando del encuentro entre Makoke y Laura para que a la colaboradora le cambiara la cara por completo; "Él solo nos está enseñando cómo es, no voy a opinar de Diego porque me hace mucho daño", confesaba Laura. Diego ha criticado el abrazo que Laura protagonizó con Makoke en 'Gran Hermano VIP', calificándolo como "un guantazo" a su familia, dados los enfrentamientos que han tenido en el pasado. Sin embargo, Laura ha explicado una y otra vez que ya se acercó a Makoke, que decidió tener con ella una relación cordial por el bien de todos y apunta que tiene la conciencia tranquila. "Sé que a mi madre no le puede agradar que yo me dé un abrazo pero también ha entendido mi situación", ha explicado.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Diego ha asegurado que sí ve a su sobrino Matías cuando el pequeño está con su abuela; "Lo veo todo lo que puedo". Algo que Laura tiene claro seguirá siendo así; "Es imposible que le impida ver a mi hijo", declaraba.

Aunque también ha confesado que no ve necesario publicar o contar cuántas veces y cómo ve a su sobrino... "Él ha exhibido esa decisión", le contaba Carlota, "sería lo normal", razonaba Laura, "hay cosas que se debe guardar uno en la intimidad, tampoco hay que dar explicaciones de si ve al niño o no lo ve", añadía.

"He tenido unos días complicados porque no me sentía bien por cómo habían sido las cosas, pero tengo la conciencia tranquila", ha zanjado Laura.