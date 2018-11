La noticia del despido de Itziar Castro no sentó demasiado bien entre todo el público de 'Operación Triunfo'. Que la dirección del programa decidiera prescindir de la actriz como profesora de interpretación de la edición fue una decisión que muchos no entendieron, e incluso, dudaron de la veracidad de sus motivos especulando que no era más que una estratagema para que volvieran los Javis. "La causa de esta decisión responde a que Itziar Castro no ha conseguido los objetivos esperados en su área", explicaban desde Gestmusic. Poco después, Javier Calvo y Javier Ambrossi llegaban a la academia para convertirse en los nuevos profesores ante la alegría de todos los triunfitos. Pero la decisión, como os decíamos, no ha sentado bien a todos, y así lo han hecho saber en las redes sociales.

Uno de los que no ha dudado en sacar las garras por Itziar ha sido Eduardo Casanova. El actor, director y guionista ha arremetido contra 'OT' para defender a una de sus musas.

Nunca me ha gustado Operacion Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro

Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad — Eduardo Casanova (@educasanova12) October 31, 2018

"Nunca me ha gustado Operación Triunfo. Siempre me ha parecido un lobo con piel de cordero. Un naif pretendido, un discurso populista y blanco. Un programa que no me interesa nada y que no merece a una actriz como @ItziarCastro. Enhorabuena Itzi, vienen cosas interesantes de verdad", es el contundente mensaje que ha querido dedicar a Itziar, protagonista de 'Pieles', la ópera prima del madrileño.

Miriam Rodríguez, ex triunfita y ahora grande de la música, también ha querido lanzar un mensaje de apoyo a la actriz.

También lo han hecho otros triunfitos, como Dave; "Te queremos Itziar", escribía en sus redes sociales. Ella no ha dudado en agradecer los mensajes de apoyo; "Muchas gracias x los mensajes tan bonitos que me habéis hecho llegar!".