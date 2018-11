Después de su polémico paso por 'Gran Hermano VIP' y su ruptura con Chabelita, Omar Montes tiene mucho que aclarar. El cantante se ha sentado en 'Sábado Deluxe' dispuesto a someterse a un polígrafo para confesar qué hay realmente entre él y la hija de la tonadillera, confesar los 'secretos' de su pasado, hablar de su relación con el clan Pantoja... y mucho más. Y lo cierto es que sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie. Pese a que muchos creían que Omar solo estaba con Chabelita por interés, él mismo ha asegurado que no se acercó a ella solo por relanzar su carrera musical, y el polígrafo le ha dado la razón. Una confesión con la que ha callado muchas bocas. Pero hay algo que se ha destapado, y es que ¡se compinchó con Kiko Rivera para conquistar a Chabelita a espaldas de Isabel Pantoja! Hasta Rafa Mora asegura que no es la primera vez que Kiko organiza encuentros entre Chabelita y alguno de sus exs para que pudieran verse a escondidas y ayudar así a su hermana. Eso sí, cada confesión de Omar ha revolucionado el plató, y es que cada vez que habla... ¡La lía!

El cantante asegura que mantiene una relación fabulosa con Kiko Rivera, con quien hasta está pensando en colaborar en una canción y crear un videoclip con una gran sorpresa... La protagonista sería Chabelita, al menos así lo desean su hermano y el propio Omar. Hasta asegura que Kiko Rivera le ha dicho que es el novio de su hermana que más le ha gustado de todos. ¡Es su favorito! "Me camela", asegura el joven.

Rafa Mora también parece creer lo mismo, y es que dice que Kiko sabe que no es un trepa y no está por interés, y por eso le gusta para su hermana.

Aunque él ha asegurado que durante el famoso encuentro que organizó Kiko Rivera para que Omar y Chabelita se reencontraran, no se besaron, el polígrafo ha determinado lo contrario... Así que para demostrarlo, ha confesado que ¡se fueron a dormir juntos después! "Si reconozco esto, qué más me da decir que nos besamos allí, para qué voy a mentir", asegura.

Lo que ha querido dejar claro, y lo ha hecho con el polígrafo de por medio, es que no tiene una relación con una chica desde hace más de un año, aunque Gustavo González sigue empeñado en que es cierto, se llama Lola, y que tiene pruebas.

Para lo que también ha tenido tiempo es para hablar de sexo... Asegura que lo han hecho en Cantora, varias veces al día, y que Chabelita "es una fiera en la cama". ¡Vaya, vaaayaaa! Pero si ha habido un 'bombazo' ese ha sido el que ha demostrado el polígrafo... "¡Chabelita le fue infiel al padre de su hijo con Omar!

Pero parece que sus declaraciones no han sentado nada bien a la que fue su chica, y es que Belén Esteban ha confesado que estaba hablando con Chabelita y está muy enfadada con él.

Chabelita ha estallado y se ha pronunciado en pleno directo; "No estoy viendo el programa pero me están llegando cosas. Hay cosas que no son verdad. No tengo nada que decir de Omar, ni bueno ni malo, me lo reservo para mí", ha escrito en un mensaje que ha llegado al programa de Telecinco. Aunque Belén Esteban asegura que sí lo está viendo, o eso le habían dicho a ella.

Y para zanjar el polígrafo, dos confesiones inesperadas; ¡Le ha sido infiel a Chabelita y nunca ha estado enamorado de ella!