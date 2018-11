La madre de María Jesús Ruiz saca las uñas por su hija

Hace más de diez años que la madre de María Jesús Ruiz no se sienta en un plató de televisión, pese a que sí ha hablado públicamente en varias ocasiones. Ha sido en 'Sábado Deluxe' donde ha reaparecido para aclarar todas las polémicas que rodean a su hija, cansada de que la critiquen... ¡Ha sacado las garras y ha dado la cara por ella! Mucho se ha hablado de que es Juani (la madre) quien maneja los hilos, esa 'mano que mece la cuna', algo que a ella le ha sentado realmente mal; "Que digan que yo manejo los hilos... Ojalá", ha confesado ella nada más sentarse en Telecinco. "Ella siempre me ha apoyado en todo", ha asegurado María Jesús, que cuenta que su madre ha estado siempre pendiente de todo y aconsejándola en cada paso de su vida.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

"No he sentido vergüenza, pero la ha reñido mucho", asegura Juani. Pero madre e hija estuvieron un tiempo "enfadadas", que no distanciadas, así lo ha aclarado ella. Y el motivo no era otro que los hombres de la vida de María Jesús. "Yo me enfado porque deja a Julio y se va con José María, y eso no me gusta... Hablé con ella y me explicó las cosas a su manera y no lo comprendía", asegura. Lo que a ella le gustaría es que "te olvides de los hombres y te centres en tus niñas".

"El mayor error de mi hija fue meterse en televisión", ha asegurado su madre.

Gil Silgado aseguraba que tenía conversaciones con la madre de María Jesús en las que ella confesaba estar avergonzada de su hija, algo que a ella no le ha sentado nada bien, aunque asegura "durante el tiempo que estuvo con él, yo la vi muy feliz".

Aunque la entrevista parecía llevarla, a la perfección, su madre, María Jesús ha acabado estallando cuando los colaboradores han asegurado que ella sabía que su ex, Fernando, salía con ella mientras tenía una novia embarazada. Algo que la ex Miss niega rotundamente.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La que no se ha querido callar ha sido Anabel, hija de Gil Silgado, que no ha dudado en entrar en directo. "Yo jamás he dicho una mentira", asegura Anabel, "cosa que María Jesús no puede decir, que hoy dice blanco y mañana gris", añade.

"Llevas 9 años en televisión porque yo me crucé en la vida de tu padre, tú no interesas. Deja de hablar de mí, cada vez que hablas no dices ni una verdad", ha contra atacado María Jesús. "Tú has dicho barbaridades", ha asegurado, "tiene que hablar de mí porque yo la hago grande", ha zanjado completamente rota y aguantando las lágrimas.

Pero Juani se ha roto por completo después de una bronca entre su hija y Lydia Lozano, creyendo que estaban tratando de lapidar a su hija y para colmo, la colaboradora ha acabado bailando al ritmo de reggaeton mientras ambas se deshacían en lágrimas. "Te tienes que retirar de esto", ha aconsejado Juani a su hija, "aquí vale todo", decía completamente rota.