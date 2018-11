La de ayer no fue una noche fácil para María Jesús Ruiz ni para su madre, Juani. Ambas se sentaron en 'Sábado Deluxe' dispuestas a dar la cara, pero lo que no imaginaban es que terminarían deshechas en lágrimas. No ha sido por ninguno de los ex de la superviviente, ni si quiera por ciertas polémicas sobre su vida amorosa... Si no por culpa de Lydia Lozano. Son muchos los años que lleva planeando la sombra del tongo sobre el título de Miss España que ganó María Jesús Ruiz. Se dijo que había mantenido una relación con el jefe de prensa del certamen y que sus padres vendieron una finca de olivos para pagar por la corona, algo que ellas niegan rotundamente pero que la colaboradora de 'Sálvame' no dejó de especular. "Se decía que dormiste con el jefe de prensa del certamen", soltó Lydia. "Me lo vas a tener que demostrar en un juzgado", amenazó, muy afectada, María Jesús Ruiz. "Yo te respeto como mujer y como mujer mayor que eres", añadía ante la risa malévola de Lydia Lozano.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Fue entonces cuando Juani se rompió; "No vendimos una finca de 14 millones para comprar la corona", aseguraba. También desmintió que supiera que cuando inició este noviazgo supieran que Fernando Camino estaba esperando un bebé con otra mujer. Pero si algo provocó las lágrimas de ambas, fue que mientras ellas trataban de defender su verdad por encima de todo, Lydia no tuvo otra cosa que hacer que reír a carcajadas y ponerse a bailar 'reggaeton'. Una falta de respeto que dolió muchísimo a las invitadas y las dejó llorando sin consuelo.

Al ver que madre e hija estaban desoladas, Lydia trató de arreglar lo sucedido; "Fui jurado de Miss España y no hubo tongo, pero al día siguiente todo el mundo hablaba de que había dormido con el jefe de prensa de Miss España", intentaba escudarse en que no es que ella lo dijera, si no que se rumoreaba por ahí. Entonces la madre de la miss estalló; "¿La queréis lapidar?".

El desconsuelo de Juani fue tal que parecía que en cualquier momento se levantaría y se marcharía de plató, pero en lugar de hacerlo, mantuvo la compostura y aconsejó a su hija; "Tú te tienes que retirar de esto". Un disgusto que a Juani podría traerle de cabeza...