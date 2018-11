Cuando las cosas parecían arreglarse entre Chabelita y Omar, volvió la tormenta. Anoche Omar Montes se sentaba en 'Sábado Deluxe' para someterse a un polígrafo que prometía traer más de un disgusto, y así ha sido. Ante tanta pregunta sobre la hija de la tonadillera y el clan Pantoja, la joven acabó estallando y se puso en contacto con el programa para hacerle saber su enfado. Era Belén Esteban la primera en anunciar que Isa le había mandado un mensaje asegurando estar "muy enfadada" porque Omar "estaba mintiendo". Algo que Omar admitió, pero asegura que solo mentía por "bien suyo". Sin embargo la cosa no quedó ahí... María Patiño recibió un mensaje contundente de Chabelita; "No estoy viendo el programa, pero me llegan preguntas y respuestas y estoy un poco molesta, hay cosas que no son verdad, cosas que hasta el mismo dice que son mentira. De Omar no tengo nada que decir ya, ni bueno ni malo. Me lo reservo para mí".

Omar no dudó en responder a los ataques; "Hay que ser más real en esta vida y honesto, no puedes sentarte y decir de tu pareja lo que te dé la gana, y luego si tu pareja se sienta, decir que no tenemos más que hablar. Y no te tienes que hacer la mártir, tú negocias para venir y cosas… y no te digo nada, mientras hable bien, no te falte al respeto ni a tu familia, estoy en todo mi derecho de venir aquí", zanjaba ante multitud de aplausos.

Sin embargo, ante la posibilidad de que su relación se trunque definitivamente después de este cabreo, Omar ha reculado y ha confesado querer recuperar a Chabelita. El programa 'Socialité' ha ido hasta su casa y después de cantar unos versos, la reportera le preguntaba; "¿Con esto conquistarás de nuevo a Isa?", y él, ni corto ni perezoso respondía; "Ya está 'conquistá".

Pero esto no podría ser del todo real... Según Gema López, discutieron el día anterior; "Ella tiene la sensación de que te has ido a aprovechar de ella", dijo. ¿Volverán después de todo lo ocurrido? "Las posibilidades de seguir son nulas", aseguraba la colaboradora a Omar. Veremos qué pasa...