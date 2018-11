Javier Ambrossi, ¿deja entrever que hay otro motivo para despedir a Itziar Castro?

"Se ha decidido prescindir de sus servicios desde el pasado lunes por la noche, circunstancia que le fue comunicada personalmente después de sus clases. La causa de esta decisión responde a que Itziar Castro no ha conseguido los objetivos esperados en su área". Ese era el contundente mensaje que lanzaba la productora de TVE para explicar los motivos del despido de Itziar Castro. Pero podría haber algo más... Mucho han especulado en las redes sociales a cerca de los verdaderos motivos del despido, y casi todos coincidían en que no eran más que excusas para que volvieran los Javis (profesores de interpretación de OT en la pasada edición). Algo que se intensificó cuando los actores y directores anunciaron su regreso a la academia. Sin embargo, la reacción de los triunfitos fue de alegría máxima al recibir a los jóvenes. Una reacción que no sabemos cómo habrá sentado a Itziar después de ser despedida de tales formas... "Hemos tomado esta decisión hablando con Noe y con la dirección, pero también con Itziar", confesaba Javier Calvo a los chicos, y es que asegura les "sabe mal venir en un momento tan delicado". "Os manda un beso y estaba orgullosísima de lo que hicisteis en la gala de ayer", añadió Ambrossi.

Sin embargo, parece que eso todavía no ha callado los rumores... Y Ambrossi ha vuelto a pronunciarse al respecto.

"Para todo hay razones. Y sólo las sabe quien las sabe. Espero ir poco a poco ayudándoles a crecer y dar lo mejor de mí. Es a lo que hemos venido. Ojalá disfrutemos mucho por el camino. Todo mi amor a @itziarcastro, ella lo sabe. Y todo mi amor a @operaciontriunfo, un formato que a mí me cambió la vida. Vamos. Quien quiera oír que oiga", ha escrito.

Con estas palabras, parece dejar entrever que algún motivo existe para este cambio inesperado, pero sobre todo ha querido mandarle un mensaje de apoyo a su amiga Itziar Castro. Este hecho no ha provocado un enfrentamiento entre ambos.