¡Isa Pantoja está más que calentita con Omar Montes! Después de que cortaran en pleno directo dentro de la casa de ‘GH VIP 6’, él aprovechó su estancia en el reality para liarse con Techi, algo que sacó de quicio a la hija de Isabel Pantoja. Pese a ello, tras la expulsión del cantante, la expareja ha ido poco a poco acercando posturas, lo que ha llevado a que se especulara con la posibilidad de que se hubieran dado una nueva oportunidad. Sin embargo, Chabelita ha dejado a un lado las risitas nerviosas a las que nos tenía acostumbrados cuando se le preguntaba por la relación… ¡para sacar a relucir el temperamento que lleva dentro!

Y es que la joven está muy molesta por el polígrafo al que se sometió Omar en la última entrega del ‘Deluxe’. En el plató de ‘GH VIP: El Debate’, Isa aseguró no querer hablar del tema porque todavía estaba muy “calentita”. “Prefiero no decir nada de lo que luego me pueda arrepentir”, indicó.

Sin embargo, al final de la noche acabó estallando tras escuchar la reflexión que hizo Belén Esteban sobre el paso de Omar por el ‘Deluxe’. “Tú decías a todo lo contrario de lo que salió en el polígrafo. Cuando te contratan en un programa y cobras por ello lo que hay que hacer es decir la verdad. Si no, haberte quedado en tu casa. No diste ninguna explicación e Isabel no quedó muy bien”, opinó la colaboradora.

Omar dijo ser un caballero, algo con lo que Belén no estaba precisamente de acuerdo. “Si eres un caballero, ¡no te sientas en el polígrafo!”, le recordó. “A mí no me han preguntado nunca en el polígrafo de temas de cama como a ti ayer”. El cantante dio a entender que contestó para que no se le achacara de ser un cobarde, lo que hizo saltar a la miembro del clan Pantoja.

“Tú deberías de estar contenta”, le dijo Omar a Chabelita. “¿Perdona? ¿Yo debería de estar contenta de que te hayas sentado a hablar de relaciones? ¡Yo me senté a hablar de ti diez minutos de mi entrevista y tú ya llevas un programa y un polígrafo! ¡Ya está bien! ¡Tú has criticado a todos mis novios y los has llamado mortajas cuando estás haciendo lo mismo que ellos!”, sentenció la joven visiblemente enfadada.

Acto seguido, Omar Montes le recriminó que si no lo quería dejara de buscarlo fuera de los platós y no hablara más de él. “Yo no te quiero en ningún sitio ya. ¡Paso de ti! No voy a entrar en tu juego… Si tú no hablas de mí, no estarías aquí”, replicó Isa, antes de que Omar le dijo que ella está en la tele por ser hija de Isabel Pantoja. “¿Y quién dice que no? Yo sé por qué estoy aquí y no tengo ningún problema. Lo que tú no deberías de hacer es darte golpes de pecho de que eres cantante cuando luego terminas estando aquí por ser mi ex… ¡Ya está bien!”.

¿Pero qué dijo Omar para que Isa esté tan enfadada? Pues entre otras lindezas, que han mantenido relaciones sexuales en Cantora, que Chabelita "es una fiera en la cama" y que la joven le fue infiel al padre de su hijo con él. ¿Nos encontramos ante el fin de la relación entre estos dos o asistiremos a más capítulos del culebrón?