Brays Efe acompañó a los Javis en la gala de entrega de los premios Ondas. El actor quiso estar presente en el reconocimiento a 'Paquita Salas', la serie que protagoniza y que ha sido galardonada como la mejor serie de ficción de emisión digital. Brays, que no sabe cómo evolucionará su personaje en la tercera temporada de la serie que ya está en fase de preproducción, también habló de su paso por el programa de Antena 3 'Tu Cara Me Suena'. "Reconozco que tengo muy buenos contrincantes. Mimi, Carlos Baute, Soraya, cualquiera de ellos puede ganar el concurso", señala el actor que, en enero de 2019, estrenará la película ‘¿Qué te juegas?’, de la directora Inés de León.

Brays, tras el Ondas que ha ganado 'Paquita Salas', la tercera temporada ya empieza a ser una realidad.

Sí, está en fase de preproducción. No puedo decir mucho más porque me han facilitado muy pocos datos.

¿Cómo te gustaría que fuera tu personaje a partir de ahora?

Estaría bien que se produjera un salto tal y como ocurrió de la primera a la segunda temporada. Eso sí, respetando la esencia de la serie. Al final, lo que conquistó a la gente fue la primera temporada y eso hay que respetarlo.

La serie es una creación de los Javis. Imagino que el proceso de interpretación es muy parecido al que desarrollan con ellos los chicos de 'Operación Triunfo'.

Sí, los Javis valoran lo auténtico de cada persona, su naturalidad. Ellos buscan siempre que un actor hable de verdad. Solo de ese modo la gente se enganchará a lo que digas.

También participas en el concurso ‘Tu cara me suena’. Estás que no paras.

Sí, es un programa muy frenético donde cada semana haces algo completamente distinto y te obliga a estar muy atento.

Has dicho en Twitter que tú no sufres sobre el escenario. Entiendo que es en respuesta al jurado que te dijo que lo pasabas mal.

No es así exactamente. Lo que escribí en las redes sociales era en relación a algo que leí alguna vez. Creo que no tengo una personalidad tan de entretenimiento televisivo y quizá no estoy siendo capaz de empatizar lo suficiente. Eso sí, me lo paso muy bien en el programa, en caso contrario no participaría.

Y varios de tus compañeros el programa han expresado, en las redes sociales, que mereces ganar una gala.

Lo agradezco mucho. Al final, lo importante no es tanto ganar una gala como sentir que tu actuación ha gustado al público y a la audiencia. Además, cuando empezó el programa yo tenía clarísimo que no ganaría el concurso. Ganará un cantante que es lo que siempre ocurre.

¿Qué crees que aportas a 'Tu Cara Me Suena’?

Pues entender a los personajes desde el punto de vista de la interpretación. No soy cantante profesional y no tengo una grandísima voz. Me voy defendiendo. Desde el momento que estoy en el ascensor trato de ser otra persona distinta, que a mí se me vea lo menos posible.