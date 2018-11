Nos hemos puesto un poco tristes... ¿Por qué? Porque la ganadora de 'OT 2017' se ha pasado por la casa de Alfred en Barcelona y no para echar un café. La ex triunfita ha ido a recoger una caja, de cartón, que contenía las cosillas que le quedaban en casa del ex triunfito. Vamos, lo típico que haces cuando acabas de dejarlo con tu novio y quieres recuperar tus pertenencias antes de que las deposite en el contenedor azul o el orgánico (según el drama de la ruptura).

Una caja de cartón en la que se podía leer 'Esta caja es la de Amaia', que no vaya a ser que la chiquilla se llevara la que Alfred acababa de bajar del trastero con la decoración navideña, que estamos en época y luego es un follón.

Después la navarra estuvo esperando a que llegara el taxi –mientras no paró de mandar mensajes–, para poner rumbo a su casa. Adiós a los 'Almaia'. ¡Snif!

Estas imágenes nos llegaban tan sólo unos días después de que Amaia y Alfred coincidieran en Barcelona en la gala contra el sida People in Red, organizada por la Fundación Lucha contra el Sida. Allí, lo único que dijo la cantante era que la relación con Alfred era "muy especial", pero ni confirmó ni desmintió la ruptura, que a tenor por estas fotos es más que evidente.

Amaia acaba de regresar de Nueva York donde ha grabado su primer disco, que aún no tiene fecha de salida al mercado. Lo que sí ha llegado ya, y ha hecho las delicias de la pamplonesa, es su primer single. Casualidades de la vida o no, Amaia ha contado para su primer sencillo con la colaboración de la banda madrileña Carolina Durante.

No es la primera vez que el grupo indie y la cantante se unen. Hace unos meses, Carolina Durante actuó en la sala Razzmattazz de Barcelona y Amaia subió al escenario para interpretar algunas canciones con ellos. Allí se pudo ver el buen rollito de la artista con el cantante de la banda, Diego, y saltaron los rumores de que su relación podría ir más allá del terreno profesional.

Sea verdad o no (sólo el tiempo lo dirá), lo cierto es que así suena 'Perdona (ahora sí que sí)':