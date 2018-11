Si por algo se caracteriza Gloria Camila Ortega es por ser una de las influencers del momento, y si hay algo que le podemos envidiar (además de su cuerpazo y su número de seguidores en Instagram) es el chulazo que tiene por novio: el ex viceverso Kiko Jiménez está como quiere, el chico lo sabe y no le importa lucir musculitos allá donde va. Sin embargo, todos recordamos su fatídico (físicamente hablando) paso por Honduras: el ex concursante de Supervivientes perdió un montón de kilos pasando hambre en la isla, pero ahora los ha recuperado ¡y está casi mejor que antes! Aunque lo cierto es que se quedó en la mitad de lo que era...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por eso, en su último vídeo para MTMad, en su canal 'Como el Kiko', ha querido compartir con sus miles de seguidores cómo ha conseguido recuperar su tipazo musculado, y el primer paso siempre es el mismo: no hay excusas. Hay que plantarse la ropa de gym, las zapatillas e ir a patearse las calles o machacar las máquinas del gimnasio. Además, ha querido contar con un buen amigo suyo de Linares, y hasta allí se ha desplazado para darnos un cursillo rápido de cómo ponerse buenorro.

El running es una buena forma de perder peso... pero no hagas como Kiko y su amigo: si hace un frío que no hay quien pare, ¡ponte bajo techo! Por mucho que se abrigaran, acabaron yendo al gimnasio, que oye, al final es más cómodo... y allí Kiko le ayudó con una rutina básica: pecho, brazo, algo de pierna, espalda y unos pocos de abdominales. Rápido y para toda la familia:

Mediaset

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Mediaset

Mediaset

Mediaset

¿Y para terminar? Un poquito de cardio para quemar grasas, aunque esperamos que aguantéis algo más que el medio minuto del amigo de Kiko. ¡Querer es poder!

Mediaset

¿Y para los que no queráis salir de casa? No importa, con unos sencillos ejercicios también podéis poneros fuertes:

Mediaset

Mediaset

Mediaset

Eso sí, una rutina de deporte no vale para nada sin una buena dieta, aunque eso nos lo ha prometido Kiko ¡para la próxima entrega!