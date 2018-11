Omar Montes no atraviesa su mejor momento personal, al menos hablando de amistad. Si hace unas semanas conocíamos a Javi, conocido como "Javi, el gordo". El joven acompañaba a Omar a todas partes: en sus actuaciones, en sus salidas... Hasta se atrevió a defenderle a capa y espada en su participación en 'Gran Hermano VIP'. Sin embargo, el 'reality' ha supuesto un punto ¿y final? a su amistad. Javi se siente alejado, decepcionado y traicionado por el que era su amigo, y no ha dudado en aparecer en 'Sálvame' para despotricar contra él. Javi asegura que Omar se ha vuelto un "clasista" que ni si quiera le dirige, ya, la palabra. Está despechado porque Omar le ha dejado de lado después de todo lo que ha hecho por él en los 20 años que ha durado su amistad. El que fuera su mejor amigo ha asegurado que el cantante es un farsante, "está mintiendo en todo", asegura que no es quien dice ser y le ha definido como "un lobo disfrazado de corderito, asqueroso, desecho y desleal".

"Voy a desenmascararlo y a contar cómo ha utilizado a Isa Pantoja y se ha reído de todos nosotros", ha lanzado Javi. "Me han llegado amenazas y advertencias para que no hablase", añadía, pero eso no quita que haya hablado... Javi ha asegurado que Omar estaba con Chabelita por dinero: "Me dijo que era un cheque en blanco que puedo rentabilizar", asegurando que no estaba enamorado, algo que nos sorprende ya que él mismo confesaba, cuando todo comenzó, que la pareja estaba enamoradísima... Y ha provocado, y mucho. Tanto que Omar ha contra atacado.

Tras estas durísimas declaraciones el cantante ha llamado al programa: "El dinero que te he dejado antes de entrar en la casa, las veces que me he ido con tu hijo y el mío al cine... todo lo tiras por tierra. Has ido a contar películas y a contar mentiras". Lo que no entiende es por qué le traiciona después de, incluso, haberle "dado de comer": "Lo hace porque le estáis pagando y necesita dinero".

"No sé por qué te inventas mentiras por 500 miseros euros de mierda, vente a casa y te los doy", ha zanjado el cantante.