Se acabó el sufrimiento de Aurah Ruiz. O, al menos, se acabó el sufrimiento de no saber qué va a pasar con su hijo mientras ella continúa encerrada en la Casa de 'GH VIP 6'. La ex 'viceversa' ha tenido que ausentarse del reality en más de una ocasión para acudir a declarar a los juzgados por los numerosos litigios que tiene abiertos con su ex, el futbolista Jesé Rodríguez, pero al menos van 2 de 3 en los que la Justicia le ha dado la razón a ella: primero por la manutención del pequeño que, según reveló ella, no llegaba para cubrir todos los gastos médicos derivados de la delicada enfermedad que éste sufre. Y ahora por la custodia del pequeño, que continuará en manos Aurah para chasco de Jesé.

El futbolista había demandado a la gran hermana para pedir la custodia temporal del pequeño mientras ella estaba en el concurso, y ahora, tan sólo una semana después de haber declarado, el juez ha emitido el fallo: el pequeño continuará bajo la tutela de Aurah, y todo ello a pesar de que está alejada de Nyan y éste se encuentra en manos de los padres de ella, que además son médicos de profesión y han pedido una excedencia para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado del pequeño.

Nyan, que ya tiene un año y medio, nació con una enfermedad congénita que le provoca hipoglucemias (bajadas muy bruscas del azúcar en sangre), por lo que precisa de un control exhaustivo cada dos horas (cuando no antes) durante las 24 horas del día, algo prácticamente incompatible con el tren de vida que lleva Jesé que, además, ahora vive en París por su trabajo como delantero en el Paris Saint-Germain, por lo que el bebé también tendría que haberse desplazado hasta allí para luego volver con su madre a las Islas Canarias cuando ésta terminara su concurso.

Ahora, sin embargo, a Aurah le queda otro palo que recibir: Jesé también la denunció por injurias, calumnias y violar su derecho al honor tras denunciarle públicamente como un 'mal padre', algo por lo que los abogados del futbolista han pedido hasta 5 años de cárcel para ella. ¿Conseguirá hacer triplete con la Justicia para terminar de librarse, por fin, de su ex?