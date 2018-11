Raquel Revuelta era la última en tener que demostrar sus dotes culinarias en la nueva edición de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’. La modelo acogió en su casa a sus ilustres invitados, Sofía Cristo, Olfo Bosé, Olvido Hormigos y Rafi Camino, habiendo preparado para la ocasión un menú con mucho ‘ojo’. Y es que parece que Raquel no lleva muy bien eso de controlar las medidas y ha elaborado los platos un poquito al tuntún. De hecho, aseguraba estar haciendo comida para seis personas cuando tan solo iban a ser cinco en la mesa… ¿Se estaría preparando la comida para el día siguiente?

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cuatro

De entrante preparó ‘Moja el coco’ (ajoblanco con un toque de coco). De segundo, ‘Vigilia veraniega’ (bacalao confitado con humus y espinacas). Y de postre, ‘Sabores de mi tierra’, (una cremita de naranja y azahar). Después de protagonizar un buen número de piques durante las veladas pasadas, Sofía Cristo acudió a la cena dispuesta a reconciliarse con la ex Miss España. Tanto es así, que reconoció que Raquel le gusta como persona, ya que le “da buena energía”. Lo que no evitó que no pudiera quitarse de la cabeza a Paco León y su recordada imitación de la modelo en ‘Homo Zapping’…

Cuatro

Mientras Raquel se peleaba con los platos en la cocina, sus comensales aprovecharon para ponerla ‘fina’. Bueno, más bien fue Olvido, quien aseguraba que la anfitriona era muy poco natural “y con los movimientos muy estudiados”. “Quienes tienen ese juicio es porque piensan eso de sí mismas”, replicó Olfo en toda la cara de la exconcejala. A su vez, Rafi Camino señaló que las servilletas le olían un poco a gasoil, teniendo que explicarle Olvido que ese es el olor que tienen las servilletas nuevas cuando no se han lavado previamente.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Cuatro

Los platos elaborados por Revuelta no fueron del gusto de todos. La modelo, con toda su buena voluntad, sustituyó expresamente para Sofía las almendras del primer plato por anacardos, ya que la hija de Bárbara Rey no come almendras, sin saber que es intolerante a los anacardos. Por su parte, Olfo Bosé definió el primer plato como “exquisito” al mismo tiempo que “arenoso”. Si con el primer plato no triunfó, del segundo decían que estaba bueno, pero que había sido un poquito escaso. Sin embargo, Raquel pudo resarcirse de sus heridas con el postre: todos coincidieron que había sido el mejor de todas las veladas.

Cuatro

Durante la cena, salió a colación el tema de Paco León y su imitación de la labor que desempeñaba revuelta en ‘Estrenos de cartelera’. “Nunca me molestó porque nunca me he dado por aludida”, decía Raquel, asegurando que tiene muy buen ‘feeling’ con el conocido actor. Olvido añadía (todo sea dicho, con un poco de mala baba): “Siempre hacía como que te equivocabas, ¿no?”, pero la anfitriona aclaraba rápidamente: “Era mentira, si yo siempre soy muy resuelta”. Di que sí, nadie como Raquel para llevar un programa. ¿Cuándo le darán un puesto en los informativos?

Cuatro

El fin de fiesta estuvo marcado por el talento musical de Javi Moya, un amigo de Raquel que preparó una canción personalizada para cada uno de los invitados. Tras las votaciones, la Miss España 1989 quedó empatada con Olfo, a tan solo dos puntos de la persona que coronaba la tabla, Sofía Cristo. El miembro del clan Bosé fue el único que utilizar el voto justo, pero para subirle un punto a Sofía, lo que hizo que se convirtiera en la ganadora de los 3.000 euros. “Muchas gracias a todos, de verdad, estoy emocionada. Hasta ahora solo me habían dado premios de consolación”, dijo la DJ visiblemente emocionada. ¡Enhorabuena, Sofi!