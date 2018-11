Estamos acostumbrados a que todos los que salen por la tele lo hacen bajo una gran capa de maquillajes especiales para evitar que los brillos, las arrugas y los puntos negros salgan a la luz, entre otras imperfecciones. Sin embargo, en esta ocasión Anabel Pantoja no ha podido darse esa puesta a punto antes de salir al plató de 'Sálvame' donde es colaboradora, por un problema en el AVE Sevilla-Madrid. "Anabel viene un poco justa y no le ha dado tiempo a maquillarse", anunciaba directamente la presentadora, Paz Padilla.

"No me vayas a enchufar de frente", pedía lo primero Anabel Pantoja en cuanto la realización pinchó su cámara. Momento que la joven aprovechó rápidamente para intentar peinarse, ¡que tampoco le había dado tiempo! Y es que, Pantoja venía directamente de la estación de Madrid sin pasar por la sección de maquillaje y peluquería de Telecino, así que venía directamente de casa. Bueno, de lo que es peor, de un largo viaje en el tren que eso deja muerto a cualquiera.

Pero lejos de lo que pudiera parecer, Anabel lucía radiante con la cara lavada. Su juventud lo vale. "Perdón a la gente que me vea con muy mala cara, pero bueno", se disculpaba antes de nada la joven. "¿Pero por qué vas a tener mala cara? Yo te veo muy guapa", respondía Paz Padilla quien aprovechó para lanzar su personal chascarrillo. "A mi la gente me dice 'ay tú vas camuflada por la calle', y no, cuando voy camuflada es en la tele, en la calle soy así", respondía entre risas. Un comentario que remató después María Patiño asegurando que tenía hasta color. "Estoy muy blanca", resaltaba Anabel.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Y es que, la joven no tiene ni una sola imperfección en el rostro. Lástima que no podamos decir lo mismo de su estilismo. Anabel lucía un jersey grueso de punto negro, unas mallas del mismo color y unas zapatillas de deporte. Un look muy deportivo y cómodo para poder hacer un viaje largo pero que no queda tan bien cuando te pones al frente de una cámara de televisión. Pero por ser esta vez, se lo perdonamos.