Nadie puede negar que Kike Calleja es un hombre coqueto. Al atractivo reportero de ‘Sálvame’, que levanta pasiones entre un nutrido sector del público femenino (si no que se lo pregunten a Terelu Campos…), como a todos los que trabajan en la tele, le gusta proyecta la mejor imagen de sí mismo. Pero como no solo basta con cuidarse e ir siempre hecho un pincel, el mediático rostro de Telecinco ha decidido pasar por ‘chapa y pintura’ y darse un pequeño retoquito en la cara, dejando constancia que lo de inyectarse cosas por el rostro no es patrimonio exclusivo de las féminas.

Tal vez siguiendo la máxima de la Agrado, el personaje que interpretó Antonia San Juan en ‘Todo sobre mi madre’ y que afirmaba que “una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma”, Kike Calleja, orgulloso de reconocer sus retoques estéticos, no ha tenido ningún reparo en colgar un vídeo en directo mientras se sometía al tratamiento para revitalizar su rostro.

Entre pinchazo y pinchazo, el reportero se mostró la mar de tranquilo, consciente de que iba a quedar a pedir de boca y con unas líneas de expresión propias de un ‘chavalín’. Aunque no dijera exactamente lo que se estaba haciendo, por la manera de obrar del doctor, podría estar inyectándose algunas vitaminas revitalizantes o un poquito de bótox. Tras el trajín, Calleja mostró un primer plano de su rostro, y aunque todavía es pronto para valorar el resultado final, la verdad es que su piel irradiaba luz y tersidad. Dónde va a parar, ¡menudo antes y después!

Bueno, tampoco nos vengamos arriba… Siendo sinceros, el cambio es prácticamente imperceptible, pero si gracias a contarlo a través de las redes sociales le ha salido gratis y él se encuentra más guapo, pues nos alegramos por él. Esta no es la primera vez que un miembro del equipo de ‘Sálvame’ hace partícipe a sus seguidores de sus retoques estéticos. En septiembre de 2017, María Patiño colgaba una fotografía en la que aparecía sometiéndose a una técnica de mantenimiento de cuello que se realiza mediante hilos tensores y rellenos dérmicos.