Hace bastante que no vemos a Techi Cabrera por el plató de Telecinco... ¿Lo habíais notado? No hace falta que respondáis. Hay quien sí, y hay quien no se había percatado de su ausencia. Pero sí, hace semanas que no aparece por 'GH VIP'. Y ahora ha sido ella misma la que ha querido confesar el motivo. Lo ha hecho a través de las redes sociales, cuando en pleno directo con sus seguidores ha salido el tema de su ausencia en las galas del concurso. "A todos los que me preguntáis por qué no voy a las galas, que qué me pasa: no lo sé ni yo. Así que, por favor, si alguien me lo cuenta, si alguien me quiere decir por qué no voy, me lo contáis", ha asegurado. "No sé si estoy vetada, no sé si he hecho mal…", ha confesado la ex concursante. Vamos, que no tiene ni idea del motivo por el que no asiste, lo que está claro es que no la llaman. Pero entre explicación y explicación, ha aprovechado para lanzar un dardo envenenado a... ¿Chabelita? Juzguen ustedes mismos: "En la gala veo muebles sentados, ‘alguna mueble’, (ha remarcado) que parecen papeleras, allí sentaditos y a mí, pues no sé…", ha zanjado.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ha seguido explicando, ante la incredulidad y sorpresa de sus seguidores "Firmas un contrato, luego no puedes trabajar para otros y tengo una casa que pagar, un hijo que mantener… Me parece asqueroso".

Instagram

La red no ha tardado en arder, y es que muchos creen que Chabelita ha sido la encargada de 'vetar' a la que era su gran amiga dentro de la casa. Así que ella no ha dudado en explicarse, asegurando que ella no ha vetado, ni tiene interés en vetar a nadie.

¿Quién puede tener interés en alejar a Techi de los platós? La polémica está servida... Aunque quizá no se trate más que de cierto desinterés del propio programa, habrá que esperar a ver si dan explicaciones de lo que está pasando. ¿Tampoco la invitarán este jueves si el expulsado es Asraf? Tenemos nuestras dudas...