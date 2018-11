Desde que arrancara el concurso, Miriam Saavedra no ha hecho más que ganarse enemigos dentro de la casa de 'GH VIP 6'. Sus piques con Mónica Hoyos en un primer momento, aunque ahora son cada vez más amigas, y sus roces con el resto de concursantes fruto de la convivencia y sus hábitos, han conseguido ser propuesta para la nominación constantemente y que únicamente El Koala sea su aliado. Ahora, una palabra peruana ha sido la mecha que hacía falta para despertar el odio hacia Miriam Saavedra también en el plató de 'GH VIP 6'.

La palabra de la discordia ha sido “huachafa”. Durante una sesión de maquillaje, Miriam ha calificado de “huachafa” a Makoke, ¿que no sabéis que significa? Nosotros tampoco lo habíamos oído hasta ahora. Según Miriam le dijo a la ex de Kiko Matamoros, significa “de alto standing, que te ves bien, te vistes siempre a la moda o algo así”, le explicó Saavedra ante la incredulidad un poco de Makoke que ya entre bromas anunciaba “lo mismo me estás insultando y no me estoy enterando”.

En el plató cuando se vio esto, Kiko no puedo evitar saltar para defender a su ex pareja. “¡Qué cerda es!”, contestaba nada más conectar con el plató ante las críticas de sus compañeros que le exigían más respeto por la peruana. “Se esta burlando de ella utilizando un término que es despectivo, y eso es ser un cerdo aquí y en Perú”, decía Matamoros llevándose el abucheo de todo el público. Según el colaborador es un término despectivo, algo que corroboró Jorge Javier aunque criticó a Kiko por insultarla.

Según el diccionario de la RAE, ‘huachafa’ es utilizado como sinónimo de cursi, es decir, que presume de fino y elegante sin serlo. ¿Puede que Miriam estuviese burlándose de su compañera? Para Kiko está más que claro: totalmente. Durante el debate, todos los colaboradores y defensores de los concursantes criticaron la actitud actual de Miriam y El Koala: “se han instalado en el rencor”, aseguraba Cristian, defensor de Suso.

Lo que sí está claro es que los amigos de Miriam Saavedra dentro del universo Gran Hermano VIP se cuentan ya con los dedos de una mano y cada vez son más los que quieren verla fuera de la Casa tanto en Guadalix como en el plató, ¡e incluso entre el público!, ¿se irá al final esta semana?