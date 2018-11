Por primera vez en su vida, Isa Pantoja ha pisado el plató de Ana Rosa Quintana. La ex gran hermana VIP ha querido acudir a la presentadora para explicar los últimos acontecimientos de su vida y de todo lo que rodea al clan, pero especialmente a ella. Su ex, Omar Montes, sigue rondándole en un tira y afloja que no termina, y ha sido ella misma la que ha explicado que no tienen nada, pero que le quiere mucho e incluso no descarta una reconciliación. Los colaboradores han intentado "quitarle la venda de los ojos" para que se dé cuenta de que su relación no es sana, pero ella, aunque lo sabe, no es capaz de hacerlo: "Soy consciente. Yo sé que él me ha engañado... bueno, engañado... ha estado feo lo que ha hecho con Techi, porque cada vez que él piensa que yo he hecho algo, o que le cuentan que yo he hecho algo, él lo hace por mil. Y además, me lo ha dicho: 'Voy a hacer esto para molestarte', por no decir otra palabra", confiesa.

"Lo que pasa es que, por ejemplo, yo le digo 'a ver, Omar, que tú me has dejado y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Igual que tú', pero luego me dice cuatro cosas y vuelvo a abrazarle. Yo le quiero, pero cuando le doy un poco de confianza, vuelve a traicionarme", ha añadido la hija de la tonadillera.

A pesar de todo, y de que a Isabel Pantoja no le gusta Omar como yerno, Chabelita no ha cerrado la puerta a una reconciliación: “Yo sé que Omar ha hecho muchas cosas, pero luego me camela. Le quiero mucho, aunque tengo miedo de que me vuelva a fallar”, afirmaba en 'El programa de Ana Rosa', y tras la última gala de GH VIP 6, admite que “vino a casa y hablamos. Le dije que no confío en él y que el día en que se comprometiera conmigo de verdad y dejaran de salir chicas, tendríamos algo serio. Él quiere eso y yo también”.

Sin embargo, lo que no le perdona es la entrevista en 'Sábado Deluxe': “Él es cantante y se ha ganado todo porque viene de un sitio muy humilde, pero me parece muy triste que haya terminado haciendo lo de mis otros ex y que no reconozca que se haya aprovechado de la situación”.

Relaciones tóxicas aparte, la que parece que podría estar rehaciendo su vida es la artista: esta misma semana salía a la luz que Isabel habría encontrado una nueva ilusión en uno de los trabajadores de su finca: 'Tato', cuyo nombre real, según Isa, es Eduardo: "Yo tengo un grupo familiar en Whatsapp y comentamos muchas cosas, pero esto no. Yo a Eduardo le conozco de dos veces: una que me llevó a Cantora y otra ese día de las imágenes que han salid. No le conozco mucho. Además, él vive en otra parte de Cantora", señalaba.

Aunque ella ha jurado no saber nada de que su madre esté conociendo a Eduardo un poco más que al resto de sus trabajadores domésticos, tampoco le parecería tan mal: "A mí me han dicho que no tiene nada con él, pero que si lo tuviera, yo encantada de la vida".