La cantante de 'Malamente' está en una nube: su meteórico éxito profesional ha supuesto una auténtica revolución en el panorama musical de España, y ya se considera a Rosalía como la cantante con más proyección internacional en mucho tiempo (está nominada a 5 Grammy Latinos). Por eso, no es de extrañar que en la última, aunque breve, entrevista que ha concedido a los medios durante un acto de la firma de belleza 'YSL Beauté', el balance que hace sea "muy positivo": "La gente está entusiasmada con el disco. Lo están recibiendo con el mismo cariño con el que se ha hecho", asegura. Además, tiene una especial amistad con otra artista de nuevo cuño, con la que no ha descartado un dueto en un futuro, quién sabe si próximo o no...

